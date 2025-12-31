Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lukrativer Visa-Einstieg?
|
31.12.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Visa-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Visa-Aktie letztlich bei 207,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 0,481 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 353,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,21 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 70,21 Prozent.
Der Börsenwert von Visa belief sich jüngst auf 677,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
