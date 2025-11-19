Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Walmart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Walmart-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 50,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,997 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 202,47 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 18.11.2025 auf 101,39 USD belief. Mit einer Performance von +102,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Walmart war somit zuletzt am Markt 819,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at