WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

Analysten 19.11.2025 09:01:00

Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das sind die Erwartungen der Analysten an Walmart.

Walmart wird am 20.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 34 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,601 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Walmart noch 0,570 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Walmart im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 177,44 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 31 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,63 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 USD, gegenüber 2,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 36 Analysten durchschnittlich auf 709,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 680,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

