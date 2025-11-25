Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

Coca-Cola-Performance im Blick 25.11.2025 16:05:09

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Coca-Cola-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Coca-Cola-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Coca-Cola-Aktie bei 62,69 USD. Bei einem Coca-Cola-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159,515 Coca-Cola-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 72,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 579,20 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,79 Prozent.

Der Börsenwert von Coca-Cola belief sich jüngst auf 315,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: aswadie / Shutterstock

