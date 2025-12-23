IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IBM-Anlage im Blick 23.12.2025 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IBM-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 221,93 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,451 IBM-Aktien. Die gehaltenen IBM-Anteile wären am 22.12.2025 136,43 USD wert, da der Schlussstand 302,79 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 36,43 Prozent.

IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 281,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten