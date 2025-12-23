Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IBM-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 221,93 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,451 IBM-Aktien. Die gehaltenen IBM-Anteile wären am 22.12.2025 136,43 USD wert, da der Schlussstand 302,79 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 36,43 Prozent.

IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 281,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at