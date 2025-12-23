Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Merck-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Merck-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Merck-Anteile an diesem Tag 99,37 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 100,634 Merck-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 104,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 538,39 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,38 Prozent vermehrt.

Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 250,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at