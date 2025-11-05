NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Frühe Investition
|
05.11.2025 16:05:15
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die NVIDIA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren NVIDIA-Anteile an diesem Tag 0,69 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 443,522 NVIDIA-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 286 813,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 198,69 USD belief. Das entspricht einem Plus von 28 581,34 Prozent.
Zuletzt ergab sich für NVIDIA eine Börsenbewertung in Höhe von 5,02 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
