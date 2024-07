Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,21 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,447 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2024 auf 252,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 659,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 365,95 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Salesforce eine Marktkapitalisierung von 245,80 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Papiere an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Papiers auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at