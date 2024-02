Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 1,36 Prozent tiefer bei 38 269,49 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,693 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,362 Prozent schwächer bei 38 656,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 38 797,38 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 38 266,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 38 699,17 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37 592,98 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2023, den Wert von 34 337,87 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 34 245,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,47 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 38 927,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Coca-Cola (+ 1,06 Prozent auf 60,33 USD), UnitedHealth (+ 0,84 Prozent auf 522,00 USD), Merck (+ 0,72 Prozent auf 126,24 USD), Procter Gamble (+ 0,30 Prozent auf 157,58 USD) und Verizon (+ 0,22 Prozent auf 40,19 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Goldman Sachs (-2,77 Prozent auf 381,78 USD), Home Depot (-2,71 Prozent auf 355,53 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,70 Prozent auf 22,02 USD), Salesforce (-2,42 Prozent auf 280,36 USD) und Nike (-2,35 Prozent auf 104,66 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 987 581 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,901 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at