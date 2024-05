Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,55 Prozent auf 38 852,86 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 13,360 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,050 Prozent auf 39 089,23 Punkte an der Kurstafel, nach 39 069,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 028,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 38 706,14 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, lag der Dow Jones bei 38 239,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 949,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Wert von 33 093,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 1,11 Prozent auf 328,70 USD), Intel (+ 1,11 Prozent auf 31,06 USD), Chevron (+ 0,82 Prozent auf 159,04 USD), Amazon (+ 0,77 Prozent auf 182,15 USD) und Walt Disney (+ 0,67 Prozent auf 102,44 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-2,63 Prozent auf 126,09 USD), Amgen (-1,85 Prozent auf 300,19 USD), McDonalds (-1,77 Prozent auf 253,54 USD), Johnson Johnson (-1,76 Prozent auf 144,38 USD) und Travelers (-1,39 Prozent auf 210,37 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17 215 086 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,940 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at