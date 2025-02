Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus

Um 18:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,48 Prozent tiefer bei 43 968,00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,206 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,335 Prozent leichter bei 44 478,12 Punkten in den Handel, nach 44 627,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44 561,11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 43 957,33 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 1,38 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 43 487,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 408,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2024, notierte der Dow Jones bei 38 563,80 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,72 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 054,36 Punkte. 41 844,89 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,39 Prozent auf 86,79 USD), Johnson Johnson (+ 0,94 Prozent auf 159,37 USD), Chevron (+ 0,80 Prozent auf 158,49 USD), Verizon (+ 0,63 Prozent auf 42,28 USD) und Microsoft (+ 0,38 Prozent auf 416,35 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-6,02 Prozent auf 97,74 USD), Goldman Sachs (-4,58 Prozent auf 637,52 USD), JPMorgan Chase (-4,45 Prozent auf 266,81 USD), American Express (-3,16 Prozent auf 300,12 USD) und Boeing (-3,11 Prozent auf 180,37 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10 889 672 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,524 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at