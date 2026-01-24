Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
24.01.2026 17:56:38
Drohender Engpass bei weiteren Antibiotika
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesgesundheitsministerium reagiert auf einen drohenden Engpass beim Nachschub bestimmter Antibiotika. Es gab im Bundesanzeiger einen Versorgungsmangel bei Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Benzylpenicillin-Benzathin bekannt, die mit Spritzen verabreicht werden. Eine solche offizielle Feststellung erlaubt befristet Abweichungen von Zulassungsvorgaben, um ein leichteres Ausweichen auf importierte Produkte zu ermöglichen.
Hintergrund sind aktuelle Informationen, dass die noch vorhandenen Bestände in absehbarer Zeit vollständig aufgebraucht sein werden, wie eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage erläuterte. Mit der Bekanntmachung eines Versorgungsmangels könnten nun etwa Präparate aus dem Ausland eingesetzt werden, die keine deutschen Kennzeichnungen haben. Damit könne auch nach Abverkauf des Restbestandes die Versorgung gewährleistet werden.
Bei den betroffenen Arzneimitteln handelt es sich laut Ministerium um ein Antibiotikum, das etwa zur Langzeitbehandlung von Streptokokken-Infektionen angewendet wird, um rheumatische Herzentzündungen zu verhindern.
Eine kritischere Liefersituation gibt es bereits bei den Antibiotika-Wirkstoffen Cefuroxim, Clindamycin, Cotrimoxazol und Erythromycin. Das Ministerium hatte dazu ebenfalls einen Versorgungsmangel festgestellt. Solche Fälle sind generell selten. Seit 2015 kam dies nach amtlichen Angaben weniger als 20-mal vor./sam/DP/zb
