Merck Aktie
|129,10EUR
|0,35EUR
|0,27%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach der JPMorgan Healthcare Conference auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die anwesenden Unternehmensvertreter hätten den mittelfristigen Ausblick - ein Wachstum aus eigener Kraft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich - für die Pharmasparte des Dax-Konzerns bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtigster Treiber seien dabei Medikamente gegen seltene Krankheiten./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
129,00 €
|
Abst. Kursziel*:
16,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
129,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,19%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
