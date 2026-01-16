Merck Aktie

129,10EUR 0,35EUR 0,27%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

16.01.2026 07:40:29

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach der JPMorgan Healthcare Conference auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die anwesenden Unternehmensvertreter hätten den mittelfristigen Ausblick - ein Wachstum aus eigener Kraft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich - für die Pharmasparte des Dax-Konzerns bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtigster Treiber seien dabei Medikamente gegen seltene Krankheiten./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129,00 € 		Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
129,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,19%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

