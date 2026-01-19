Merck Aktie

126,60EUR -3,05EUR -2,35%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 07:17:17

Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Auf der diesjährigen Branchenkonferenz von JPMorgan habe das Management das mittelfristige organische Wachstumziel für die Sparte Life Science im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Bereich Process Solutions sähen die Darmstädter als Haupttreiber. Für 2026 bleibe Merck bei Life Science beim angestrebten mittleren einstelligen Wachstum und gehe von stabilen Margen aus./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129,80 € 		Abst. Kursziel*:
15,56%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
126,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

mehr Nachrichten