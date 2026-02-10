Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Darmstädter am Dienstag an jüngste Währungsentwicklungen, ein weiteres Generikum als Konkurrenz zum MS-Mittel Mavenclad sowie Geschäftszahlen der Konkurrenz an. Er bleibt optimistisch für die Merck-Aktie und glaubt, dass der Abwärtszyklus der Markterwartungen den Boden erreicht haben dürfte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Merck KGaA
Goldman Sachs Group Inc.
150,00 €
Buy
124,95 €
20,05%
Buy
125,50 €
19,52%
James Quigley
