Merck Aktie

125,50EUR 1,90EUR 1,54%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

10.02.2026 12:24:12

Merck Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Darmstädter am Dienstag an jüngste Währungsentwicklungen, ein weiteres Generikum als Konkurrenz zum MS-Mittel Mavenclad sowie Geschäftszahlen der Konkurrenz an. Er bleibt optimistisch für die Merck-Aktie und glaubt, dass der Abwärtszyklus der Markterwartungen den Boden erreicht haben dürfte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
124,95 € 		Abst. Kursziel*:
20,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
125,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,52%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

