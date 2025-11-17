Merck Aktie

115,20EUR -2,45EUR -2,08%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

17.11.2025 20:18:13

Merck Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 138 auf 135 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung sei aber nach wie vor graduell. Das etwas höhere Kursziel sei der Profitabilität der Segmente Life Science und Pharma geschuldet./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
115,65 € 		Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
115,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

