NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 138 auf 135 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung sei aber nach wie vor graduell. Das etwas höhere Kursziel sei der Profitabilität der Segmente Life Science und Pharma geschuldet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:50 / UTC
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
115,65 €
|
Abst. Kursziel*:
16,73%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
115,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,19%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
