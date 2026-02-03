Merck Aktie
|124,55EUR
|-1,60EUR
|-1,27%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
03.02.2026 07:36:32
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus liege auf möglichen Risiken für die diesjährigen Margen im Healthcare-Bereich, schrieb Charles Pitman-King am Montag mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht der Darmstädter./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
126,15 €
|
Abst. Kursziel*:
3,05%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
124,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|124,55
|-1,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Renault Sell
|UBS AG
|07:35
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:22
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06:50
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.