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12.05.2026 14:23:00

eBay lehnt Gamestop-Übernahme ab

Gamestop-Chef Ryan Cohen prallt am eBay-Vorstand ab. Er könnte jetzt den Vorstand umgehen und eine feindliche Übernahme einleiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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