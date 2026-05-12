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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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12.05.2026 14:23:00
eBay lehnt Gamestop-Übernahme ab
Gamestop-Chef Ryan Cohen prallt am eBay-Vorstand ab. Er könnte jetzt den Vorstand umgehen und eine feindliche Übernahme einleiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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