Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|
05.05.2026 22:20:04
Electronic Arts Inc Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Electronic Arts Inc (ERTS) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $461 million, or $1.81 per share. This compares with $254 million, or $0.98 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $2.120 billion from $1.895 billion last year.
Electronic Arts Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $461 Mln. vs. $254 Mln. last year. -EPS: $1.81 vs. $0.98 last year. -Revenue: $2.120 Bln vs. $1.895 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!