Elmos Semiconductor-Aktie stark: Elmos Semiconductor zum Kauf empfohlen

Ein positives Analystenvotum hat am Freitag die Papiere von Elmos Semiconductor auf den höchsten Stand seit einem Monat getrieben.

Sie gewinnen im XETRA-Handel an der Spitze im etwas schwächeren Nebenwerteindex SDAX zeitweise 4,05 Prozent auf 69,30 Euro.

Die Investmentbank Stifel hatte die Bewertung für die Titel des Halbleiterherstellers mit "Buy" gestartet. Das Kursziel lautet 100 Euro und liegt um mehr als sechs Euro über dem bisherigen Rekordhoch vom April 2023.

Die Elmos Semiconductor-Anteile hatten sich von Ende November bis Anfang Februar schwächer entwickelt, teils belasteten negative Schlagzeilen aus dem Sektor. An der 62-Euro-Marke waren sie aber gut unterstützt.

Elmos reite auf der Welle der Halbleiterbauteile für die Autoindustrie, titelte nun Stifel-Analyst Florian Sager in seiner Studie. Er lobte das Management und die stabile Aktionärsstruktur. Der Abschlag der Papiere auf die Bewertung der Konkurrenz eröffne eine attraktive Kaufgelegenheit. Mehr Gewinn in verfügbares Barvermögen umwandeln, indem Investitionen und Betriebskapital verringert würden, sei der entscheidende Hebel, den der Markt gegenwärtig unterschätze, so der Experte.

FRANKFURT (dpa-AFX)