Ende der VW-Autofertigung in Dresden: Gläserne Manufaktur wird Innovationscampus
Statt der Werksschließung plant der Autobauer Volkswagen die Umwandlung seines Montagewerks in Dresden in ein Technologiezentrum. In wenigen Wochen geht es los.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|106,30
|0,28%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|105,35
|0,10%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.