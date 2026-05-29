Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
29.05.2026 10:44:04
EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO
|
EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Key word(s): Statement
Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO
Lenzing, May 29, 2026 – The Supervisory Board of Lenzing AG has appointed Georg Kasperkovitz as Chief Executive Officer (CEO) of Lenzing AG with effect from June 1, 2026.
Kasperkovitz has been a member of the Management Board and Chief Operations Officer (COO) of Lenzing AG since June 2025. In his current role, he is responsible for the Fiber Division, including sales, production, and supply chain, as well as for the company-wide performance program.
His mandate as CEO runs until May 31, 2029.
The composition of the Management Board remains unchanged and continues to consist of Georg Kasperkovitz (CEO), Mathias Breuer (CFO), and Christian Skilich (CPO/CTO).
Your contact for
Media Relations:
Phone +43 664 6112534
End of Inside Information
29-May-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Austria
|Phone:
|+43 7672-701-0
|Fax:
|+43 7672-96301
|E-mail:
|office@lenzing.com
|Internet:
|www.lenzing.com
|ISIN:
|AT0000644505
|Indices:
|ATX
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2335610
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2335610 29-May-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenzing AG
|
29.05.26
|Handel in Wien: ATX Prime steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gewinne in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
29.05.26
|Börse Wien in Grün: ATX klettert (finanzen.at)
|
29.05.26
|EQS-News: Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as Chief Executive Officer (EQS Group)
|
29.05.26
|EQS-News: Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) (EQS Group)
|
29.05.26
|EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) (EQS Group)
|
29.05.26
|EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO (EQS Group)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|20.07.21
|Lenzing buy
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|23,65
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.