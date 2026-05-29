EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO

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Lenzing AG: Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO



29-May-2026 / 10:44 CET/CEST

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Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO

Lenzing, May 29, 2026 – The Supervisory Board of Lenzing AG has appointed Georg Kasperkovitz as Chief Executive Officer (CEO) of Lenzing AG with effect from June 1, 2026.

Kasperkovitz has been a member of the Management Board and Chief Operations Officer (COO) of Lenzing AG since June 2025. In his current role, he is responsible for the Fiber Division, including sales, production, and supply chain, as well as for the company-wide performance program.

His mandate as CEO runs until May 31, 2029.

The composition of the Management Board remains unchanged and continues to consist of Georg Kasperkovitz (CEO), Mathias Breuer (CFO), and Christian Skilich (CPO/CTO).

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