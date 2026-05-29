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29.05.2026 10:44:04

EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Key word(s): Statement
Lenzing AG: Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO

29-May-2026 / 10:44 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Lenzing AG appoints Georg Kasperkovitz as CEO

 

Lenzing, May 29, 2026 – The Supervisory Board of Lenzing AG has appointed Georg Kasperkovitz as Chief Executive Officer (CEO) of Lenzing AG with effect from June 1, 2026.

Kasperkovitz has been a member of the Management Board and Chief Operations Officer (COO) of Lenzing AG since June 2025. In his current role, he is responsible for the Fiber Division, including sales, production, and supply chain, as well as for the company-wide performance program.

His mandate as CEO runs until May 31, 2029.

The composition of the Management Board remains unchanged and continues to consist of Georg Kasperkovitz (CEO), Mathias Breuer (CFO), and Christian Skilich (CPO/CTO).

 

Your contact for

Media Relations:

Phone   +43 664 6112534
E-mail    media@lenzing.com
Web       www.lenzing.com



End of Inside Information

29-May-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Lenzing AG
4860 Lenzing
Austria
Phone: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indices: ATX
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2335610

 
End of Announcement EQS News Service

2335610  29-May-2026 CET/CEST

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