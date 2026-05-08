Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 21,00 Euro beibehalten. Ihre Empfehlung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers bestätigte der Deutsche-Bank-Analyst Lars Vom-Cleff nach dem Erstquartalsbericht ebenfalls.

Die Experten der Bank sind zwar optimistisch für den mittelfristigen Ausblick der Lenzing, doch habe sich die Fasernachfrage noch nicht verbessert, und die Kosten für wichtige Vorleistungen blieben auf hohem Niveau. "Daher sind wir der Ansicht, dass es einige Zeit dauern könnte, bis Lenzing wieder seine historische Rentabilität erreicht, während das Unternehmen gleichzeitig daran arbeitet, seine außergewöhnlich hohe Verschuldungsquote so schnell wie möglich zu senken", heißt es weiter.

Insgesamt erwarten die Deutsche-Bank-Analysten, dass der Gewinn heuer leicht zurückgehen wird, nicht zuletzt, "weil wir auch mit anhaltenden Wechselkursbelastungen rechnen".

Am Freitagvormittag notierten Lenzing-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von etwas über ein Prozent bei 23,80 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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rst/spa

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