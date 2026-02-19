Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 26,00 Euro auf 25,00 Euro nach unten revidiert. Die Einstufung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers blieb unverändert, geht aus einer Analyse des zuständigen Experten Lars Vom-Cleff hervor. Das Unternehmen wird am 19. März seine Geschäftsergebnisse für das Jahr 2025 vorlegen.

Lenzing bezeichnete das dritte Quartal 2025 als "ein marktgetriebenes, volatiles drittes Quartal", dessen Entwicklung die "Auswirkungen der anhaltenden Marktvolatilität, der Zölle und der geopolitischen Unsicherheiten" widerspiegle.

Die Restrukturierungs- und Effizienzprogramme bei Lenzing zeigen laut Deutsche Bank weiterhin Wirkung. Da sich das Geschäftsumfeld nach Einschätzung der Experten in jüngster Zeit kaum verändert hat, prognostizieren sie für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz-/EBITDA-Rückgang von 7 Prozent bzw. 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Lenzing gehe für das Geschäftsjahr 2025 von einem EBITDA-Anstieg gegenüber dem Vorjahr aus, was die Analysten für ein erreichbares Ziel halten.

Die Prognosen für das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2025 bis 2027 lauten von der Deutschen Bank auf minus 3,59 Euro, bzw. plus 0,45 Euro und 1,74 Euro.

Am Donnerstagvormittag notierten die Lenzing-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 26,20 Euro.

