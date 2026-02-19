Lenzing Aktie

25,80EUR -0,30EUR -1,15%
Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

19.02.2026 11:02:00

Lenzing Hold

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 26,00 Euro auf 25,00 Euro nach unten revidiert. Die Einstufung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers blieb unverändert, geht aus einer Analyse des zuständigen Experten Lars Vom-Cleff hervor. Das Unternehmen wird am 19. März seine Geschäftsergebnisse für das Jahr 2025 vorlegen.

Lenzing bezeichnete das dritte Quartal 2025 als "ein marktgetriebenes, volatiles drittes Quartal", dessen Entwicklung die "Auswirkungen der anhaltenden Marktvolatilität, der Zölle und der geopolitischen Unsicherheiten" widerspiegle.

Die Restrukturierungs- und Effizienzprogramme bei Lenzing zeigen laut Deutsche Bank weiterhin Wirkung. Da sich das Geschäftsumfeld nach Einschätzung der Experten in jüngster Zeit kaum verändert hat, prognostizieren sie für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz-/EBITDA-Rückgang von 7 Prozent bzw. 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Lenzing gehe für das Geschäftsjahr 2025 von einem EBITDA-Anstieg gegenüber dem Vorjahr aus, was die Analysten für ein erreichbares Ziel halten.

Die Prognosen für das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2025 bis 2027 lauten von der Deutschen Bank auf minus 3,59 Euro, bzw. plus 0,45 Euro und 1,74 Euro.

Am Donnerstagvormittag notierten die Lenzing-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 26,20 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

AFA0058 2026-02-19/11:02

Zusammenfassung: Lenzing AG Hold
Unternehmen:
Lenzing AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25,95 € 		Abst. Kursziel*:
-3,66%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
25,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,53%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lenzing AG

Analysen zu Lenzing AG

11:02 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
17.02.26 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 25,80 -1,15% Lenzing AG

