Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Faserherstellers Lenzing von 22,50 auf 24,00 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Hold" wurde vom zuständigen Experten Sebastian Bray hingegen beibehalten.

Lenzing könnte von einem möglichen Rückgang der europäischen Energiekosten, einer Erholung der Textilnachfrage und einer Verbesserung der verfügbaren Einkommen der Verbraucher profitieren, heißt es von Berenberg. Kurzfristig könnten höhere Baumwollpreise und mögliche Rohstoffengpässe bei asiatischen Wettbewerbern die Aktie stützen. "Allerdings ist die Verschuldung zu hoch, und das Unternehmen sieht sich weiterhin mit Gegenwind durch eine schwache Textilnachfrage und Kommerzialisierungsdruck in China konfrontiert", so die Analysten weiter.

Für 2026 rechnen die Berenberg-Analysten für Lenzing mit einem Verlust je Aktie von 2,61 Euro. In den Folgejahren 2027 und 2028 soll es ein Minus von 1,75 bzw. 1,34 Euro pro Aktie geben. In den nächsten drei Geschäftsjahren werden keine Dividendenausschüttungen erwartet.

Am Donnerstag notierten die Lenzing-Titel zum Handelsschluss an der Wiener Börse bei 24,05 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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rst/spa

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