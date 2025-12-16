thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
|
16.12.2025 09:29:53
EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East
|
EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Key word(s): Incoming Orders
thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East
thyssenkrupp nucera will supply electrolysers for a new large-scale Chlor-Alkali plant in the Middle East. The order intake in the high double-digit million euro range is expected to be booked in Q2 2025/26. The entire plant is scheduled to be completed by the end of the fourth quarter of 2028.
End of Inside Information
16-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Freie-Vogel-Str. 385 a
|44269 Dortmund
|Germany
|Phone:
|+49 231-22972-7100
|E-mail:
|info@thyssenkrupp-nucera.com
|Internet:
|www.thyssenkrupp-nucera.com
|ISIN:
|DE000NCA0001
|WKN:
|NCA000
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2246212
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2246212 16-Dec-2025 CET/CEST
|EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten (EQS Group)
