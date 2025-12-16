thyssenkrupp nucera Aktie

16.12.2025 09:29:53

EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Key word(s): Incoming Orders
thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East

16-Dec-2025 / 09:29 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East

thyssenkrupp nucera will supply electrolysers for a new large-scale Chlor-Alkali plant in the Middle East. The order intake in the high double-digit million euro range is expected to be booked in Q2 2025/26. The entire plant is scheduled to be completed by the end of the fourth quarter of 2028.
 


End of Inside Information

16-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Germany
Phone: +49 231-22972-7100
E-mail: info@thyssenkrupp-nucera.com
Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com
ISIN: DE000NCA0001
WKN: NCA000
Indices: SDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246212

 
End of Announcement EQS News Service

2246212  16-Dec-2025 CET/CEST

