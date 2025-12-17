thyssenkrupp nucera Aktie

8,13EUR 0,24EUR 3,04%
thyssenkrupp nucera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 09:19:38

thyssenkrupp nucera Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Elektrolysespezialisten entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Der Auftragsausblick sei enorm breit, rangiere aber um den Konsens. Das untere Ende der avisierten Spanne hält Moody allerdings für ziemlich konservativ./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 01:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
8,00 € 		Abst. Kursziel*:
87,50%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
8,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
84,50%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaAmehr Nachrichten