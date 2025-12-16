EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Auftragseingänge

thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten



16.12.2025 / 09:29 CET/CEST

thyssenkrupp nucera wird Elektrolyseure für eine neue Chlor-Alkali-Großanlage im Nahen Osten liefern. Der Auftragseingang im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025/26 verbucht werden. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für Ende des vierten Quartals 2028 geplant.





