16.12.2025 09:29:53

EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Auftragseingänge
thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten

16.12.2025 / 09:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten

thyssenkrupp nucera wird Elektrolyseure für eine neue Chlor-Alkali-Großanlage im Nahen Osten liefern. Der Auftragseingang im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025/26 verbucht werden. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für Ende des vierten Quartals 2028 geplant.
 


Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231-22972-7100
E-Mail: info@thyssenkrupp-nucera.com
Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com
ISIN: DE000NCA0001
WKN: NCA000
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246212

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246212  16.12.2025 CET/CEST

