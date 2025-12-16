thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
|
16.12.2025 09:29:53
EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten
|
EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Auftragseingänge
thyssenkrupp nucera unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten
thyssenkrupp nucera wird Elektrolyseure für eine neue Chlor-Alkali-Großanlage im Nahen Osten liefern. Der Auftragseingang im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025/26 verbucht werden. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für Ende des vierten Quartals 2028 geplant.
Ende der Insiderinformation
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Freie-Vogel-Str. 385 a
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+49 231-22972-7100
|E-Mail:
|info@thyssenkrupp-nucera.com
|Internet:
|www.thyssenkrupp-nucera.com
|ISIN:
|DE000NCA0001
|WKN:
|NCA000
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2246212
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2246212 16.12.2025 CET/CEST
