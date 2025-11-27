EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



27.11.2025 / 18:15 CET/CEST

Berichtsart: Quartalsbericht Q3



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-konzernzwischenmitteilung-q1-3-2025pdf.pdf Sprache: EnglischOrt: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1-3_2025.pdf

27.11.2025 CET/CEST

