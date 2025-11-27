CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|
27.11.2025 17:47:23
EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2025
|
EQS-News: CPI Europe AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Immobilien
CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Pressemitteilung – Corporate News
Wien, 27. November 2025
CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2025
CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von €236,9 Millionen. Die Mieterlöse lagen aufgrund von gezielten Immobilienverkäufen mit €412,6 Millionen leicht unter dem Vorjahresniveau. Die gesamten Neubewertungen (Bestandsimmobilien, Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufe) beliefen sich auf €118,5 Millionen. Das Finanzergebnis verbesserte sich vor allem infolge von Bewertungseffekten von Zinsderivaten und positiven Wechselkursveränderungen auf –€93,6 Millionen.
CPI Europe führte in den ersten drei Quartalen 2025 ihre strategischen Immobilienverkäufe von insgesamt €690,6 Millionen fort. Das Immobilienportfolio der CPI Europe umfasste zum Stichtag damit 365 Objekte mit einem Portfoliowert von €7.714,6 Millionen. Davon entfielen mit €7.543,5 Millionen, das entspricht 97,8% des Buchwerts, auf Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von 3,1 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 93,9%. Die durchschnittliche nach Mieterlösen gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag bei 3,8 Jahren.
Robuste Bilanz und erfolgreiche Finanzierung
CPI Europe wies zum 30. September 2025 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,8% sowie einem soliden Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 41,0%. auf. Die liquiden Mittel betrugen €654,7 Millionen. Die Finanzverbindlichkeiten waren zur Gänze gegen das Zinsänderungsrisiko abgesichert.
Die S IMMO AG veröffentlichte gestern ihr Ergebnis zum 30. September 2025. Die Gesamterlöse verringerten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode leicht auf €275,2 Millionen. Die Mieterlöse beliefen sich auf €167,3 Millionen und das Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung lag bei €13,1 Millionen. Das Bruttoergebnis verringerte sich leicht auf €160,4 Millionen.
Investor Relations and Corporate Communications
Simone Korbelius
Investor Relations and Corporate Communications
communications@cpi-europe.com
S IMMO AG
Sylwia Milke
Investor Relations and Corporate Communications
Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn
27.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 1 88090 - 2291
|Fax:
|+43 1 88090 - 8291
|E-Mail:
|Investor.Relations@cpi-europe.com
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|ISIN:
|AT0000A21KS2
|WKN:
|A2JN9W
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2236816
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236816 27.11.2025 CET/CEST
