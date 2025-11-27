EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2025

EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Immobilien

CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2025



27.11.2025 / 17:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

Pressemitteilung – Corporate News

Wien, 27. November 2025

CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2025

EBIT erhöhte sich auf €396,2 Millionen

Konzernergebnis stieg auf €236,9 Millionen

Mieterlöse lagen bei €412,6 Millionen, FFO 1 nach Steuern bei €186,1 Millionen

Liquide Mittel bei €654,7 Millionen

Eigenkapitalquote von 47,8%, solider Netto-LTV von 41,0%

EPRA-NTA je Aktie erhöhte sich auf €33,08

KENNZAHLEN Q1–3 2025 Q1–3 2024 ? IN % Mieterlöse € Millionen 412,6 435,6 (5,3) Ergebnis aus Asset Management € Millionen 344,1 368,9 (6,7) Ergebnis aus selbst genutzten Hotelimmobilien € Millionen 4,9 5,4 (10,0) Ergebnis aus Immobilienverkäufen € Millionen (13,5) 2,5 n. a. Ergebnis aus der Immobilienentwicklung € Millionen (1,3) (1,0) (25,4) Operatives Ergebnis € Millionen 282,8 322,3 (12,2) Neubewertungen € Millionen 118,5 (75,6) n. a. Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) € Millionen 396,2 244,7 61,9 Finanzergebnis € Millionen (93,6) (153,9) 39,2 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) € Millionen 302,6 90,8 = +100,0 Konzernergebnis € Millionen 236,9 50,9 = +100,0 FFO 1 nach Steuern € Millionen 186,1 230,9 (19,4)

CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von €236,9 Millionen. Die Mieterlöse lagen aufgrund von gezielten Immobilienverkäufen mit €412,6 Millionen leicht unter dem Vorjahresniveau. Die gesamten Neubewertungen (Bestandsimmobilien, Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufe) beliefen sich auf €118,5 Millionen. Das Finanzergebnis verbesserte sich vor allem infolge von Bewertungseffekten von Zinsderivaten und positiven Wechselkursveränderungen auf –€93,6 Millionen.



Optimiertes Immobilienportfolio

CPI Europe führte in den ersten drei Quartalen 2025 ihre strategischen Immobilienverkäufe von insgesamt €690,6 Millionen fort. Das Immobilienportfolio der CPI Europe umfasste zum Stichtag damit 365 Objekte mit einem Portfoliowert von €7.714,6 Millionen. Davon entfielen mit €7.543,5 Millionen, das entspricht 97,8% des Buchwerts, auf Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von 3,1 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 93,9%. Die durchschnittliche nach Mieterlösen gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag bei 3,8 Jahren.

Robuste Bilanz und erfolgreiche Finanzierung

CPI Europe wies zum 30. September 2025 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,8% sowie einem soliden Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 41,0%. auf. Die liquiden Mittel betrugen €654,7 Millionen. Die Finanzverbindlichkeiten waren zur Gänze gegen das Zinsänderungsrisiko abgesichert.



Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €30,39. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg per 30. September 2025 auf €33,08.



Der Zwischenbericht der CPI Europe zum Stichtag 30. September 2025 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com ab dem 27. November 2025 abrufbar.



Ergebnismitteilung zum 30. September 2025 der S IMMO AG

Die S IMMO AG veröffentlichte gestern ihr Ergebnis zum 30. September 2025. Die Gesamterlöse verringerten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode leicht auf €275,2 Millionen. Die Mieterlöse beliefen sich auf €167,3 Millionen und das Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung lag bei €13,1 Millionen. Das Bruttoergebnis verringerte sich leicht auf €160,4 Millionen.



Insgesamt verbesserte sich das Periodenergebnis auf €187,6 Millionen und ist im Wesentlichen auf die positive Entwicklung des Finanzergebnisses und vor allem auf die Immobilienverkäufe zurückzuführen.



Weitere Details entnehmen Sie bitte der Ergebnismitteilung zum 30. September 2025 auf der Unternehmenswebsite der S MMO unter simmoag.at.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations and Corporate Communications



CPI Europe AG

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

communications@cpi-europe.com

Investor.Relations@cpi-europe.com

S IMMO AG

Sylwia Milke

Investor Relations and Corporate Communications

sylwia.milke@simmoag.at

Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn