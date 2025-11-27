CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

27.11.2025 18:15:03

EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: CPI Europe AG / Release of Financial Reports
CPI Europe AG: Release of a Financial report

27.11.2025 / 18:15 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CPI Europe AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-konzernzwischenmitteilung-q1-3-2025pdf.pdf

Language: English
Address: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1-3_2025.pdf

27.11.2025 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Vienna
Austria
Internet: http://cpi-europe.com/

 
End of News EQS News Service

2237094  27.11.2025 CET/CEST

