CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|
27.11.2025 18:15:03
EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: CPI Europe AG
/ Release of Financial Reports
CPI Europe AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-konzernzwischenmitteilung-q1-3-2025pdf.pdf
Language: English
Address: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1-3_2025.pdf
27.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Vienna
|Austria
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|End of News
|EQS News Service
|
2237094 27.11.2025 CET/CEST
