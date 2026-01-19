EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.01.2026 / 13:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 19. Januar 2026 – Im Zeitraum vom 12. Januar 2026 bis einschließlich 16. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 951.029 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 12.01.2026 71.655 44,8947 XETA 12.01.2026 9.955 44,8111 TQEX 12.01.2026 61.641 44,8390 CEUX 12.01.2026 6.749 44,9306 AQEU 13.01.2026 102.099 44,7717 XETA 13.01.2026 23.973 44,7645 TQEX 13.01.2026 111.561 44,7530 CEUX 13.01.2026 12.367 44,7248 AQEU 14.01.2026 60.944 44,9466 XETA 14.01.2026 11.584 44,9195 TQEX 14.01.2026 57.682 44,9272 CEUX 14.01.2026 6.798 44,9573 AQEU 15.01.2026 10.072 45,8298 XETA 15.01.2026 166 45,7800 TQEX 15.01.2026 3.764 45,7581 CEUX 15.01.2026 19 45,7800 AQEU 16.01.2026 200.074 44,9821 XETA 16.01.2026 26.128 45,0903 TQEX 16.01.2026 143.330 45,0172 CEUX 16.01.2026 30.468 44,9660 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 16. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 10.369.809 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com