EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fabasoft AG / Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Fabasoft AG: Release of a capital market information



17.08.2026 / 10:30 CET/CEST

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Fabasoft AG: Release of a capital market information



Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052



Information on share buyback program – Interim Report 11



Linz, 17 August 2026 – Fabasoft AG (AT0000785407) has been buying back its own shares via the stock exchange since 22 April 2026 as part of its share buyback program (“share buyback program 2026”) announced in the disclosure of 21 April 2026 in accordance with Article 5 (1) lit a of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052. In the period from 10 August 2026 up to and including 14 August 2026, Fabasoft AG acquired a total of 4,547 shares: Date Number of shares Average price in EUR Total amount in EUR 10/08/2026 891 13.981650 12,457.65 11/08/2026 353 13.966006 4,930.00 12/08/2026 912 13.837061 12,619.40 13/08/2026 923 15.241983 14,068.35 14/08/2026 1,468 15.810082 23,209.20 The shares in Fabasoft AG were acquired exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a bank commissioned by Fabasoft AG. This bank carried out the repurchase independently of and without influence by the company in accordance with the safe harbor regulations. The total number of shares purchased under the share buyback program 2026 since 22 April 2026 up to and including 14 August 2026 thus amounts to 74,051 shares. Detailed information on the transactions pursuant to Article 2 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is published on the Fabasoft AG website www.fabasoft.com under Investors / Corporate Actions / Share Buyback Program 2026 at https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/corporate-actions/share-buyback-program-2026. Contact:

Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telephone: +43 732 60 61 62 0 Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

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