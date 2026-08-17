Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
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17.08.2026 10:30:13
EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Fabasoft AG
/ Transaction Disclosure according to Art. 5 para. 1 lit b), para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Fabasoft AG: Release of a capital market information
In the period from 10 August 2026 up to and including 14 August 2026, Fabasoft AG acquired a total of 4,547 shares:
The shares in Fabasoft AG were acquired exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) by a bank commissioned by Fabasoft AG. This bank carried out the repurchase independently of and without influence by the company in accordance with the safe harbor regulations.
The total number of shares purchased under the share buyback program 2026 since 22 April 2026 up to and including 14 August 2026 thus amounts to 74,051 shares.
Detailed information on the transactions pursuant to Article 2 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 is published on the Fabasoft AG website www.fabasoft.com under Investors / Corporate Actions / Share Buyback Program 2026 at https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/corporate-actions/share-buyback-program-2026.
Contact:
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|End of News
|EQS News Service
|
2383964 17.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Fabasoft AG
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10:30
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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10:30
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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13.08.26
|Fabasoft-Aktie klettert deutlich: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert (APA)
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13.08.26
|EQS-News: Fabasoft successfully starts the new fiscal year (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-News: Fabasoft startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AG
|08.06.26
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|Warburg Research
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|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
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|08.06.26
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|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
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|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|16.02.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|10.11.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|11.06.25
|Fabasoft buy
|Warburg Research
|25.09.17
|Fabasoft Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fabasoft AG
|15,10
|-3,82%
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