Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
24.11.2025 08:32:23
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025, wurden insgesamt 41.051 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
24.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2234644 24.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
08:32
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08:32
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|209,70
|0,87%