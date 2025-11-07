Heidelberg Materials Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Triebfedern in Europa blieben intakt, schrieb Ben Rada Martin am Freitagmorgen in seinem Resümee zum jüngsten Quartalsbericht./ag/mis

