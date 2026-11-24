Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
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24.11.2026 13:14:02
EQS-CMS: Medios AG: Share Buyback – 1st Interim Announcement
|
EQS Post-admission Duties announcement: Medios AG
/ Medios AG: Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052
Medios AG: Share Buyback – 1st Interim Announcement
In the period from November 19, 2026, up to and including November 20, 2026, Medios AG purchased a total of 28,400 treasury shares as part of the share buyback program, which was announced to commence on November 19, 2026, as disclosed on November 18, 2026, in accordance with Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.
Shares were purchased as follows:
Hence, the total number of shares purchased by Medios AG via the share buyback program since November 19, 2026, amounts to 28,400 shares.
Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 is available online at https://investors.medios.group/en/shares/sharebuyback.
The purchase of the treasury shares was carried out exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading) by a bank mandated by Medios AG.
Berlin, November 24, 2026
Medios AG
The Management Board
24.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.medios.group
|LEI Code:
|391200Z7Z09IHDBT2L23
|End of News
|EQS News Service
|
2441334 24.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Medios AG
|
13:14
|EQS-CMS: Medios AG: Aktienrückkauf – 1. Zwischenmeldung (EQS Group)
|
13:14
|EQS-CMS: Medios AG: Share Buyback – 1st Interim Announcement (EQS Group)
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19.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
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|
19.11.26
|XETRA-Handel: SDAX mittags freundlich (finanzen.at)
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19.11.26
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|
19.11.26
|ROUNDUP: Medios kauft erneut Aktien zurück - Kurs zieht an (dpa-AFX)
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19.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|Medios Buy
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|11.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|10,72
|1,71%
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