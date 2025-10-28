EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.10.2025 / 09:36 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 21



Im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 24. Oktober 2025 wurden insgesamt 724.951 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 20.10.2025 XETR 143.902 41,0211 5.903.016,59 21.10.2025 XETR 145.176 40,7889 5.921.575,07 22.10.2025 XETR 143.921 40,8309 5.876.418,01 23.10.2025 XETR 146.710 40,2263 5.901.604,91 24.10.2025 XETR 145.242 40,4321 5.872.444,63

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 erworben wurden, beträgt 9.253.009 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

