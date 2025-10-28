RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
28.10.2025 09:36:13
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 21
Im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 24. Oktober 2025 wurden insgesamt 724.951 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 erworben wurden, beträgt 9.253.009 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219434 28.10.2025 CET/CEST
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|28.10.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|RWE Buy
|UBS AG
|09.10.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
