RWE Aktie
|46,55EUR
|3,76EUR
|8,79%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE nach der Telefonkonferenz zum vorgelegten Zahlenwerk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,5 Euro belassen. Die Botschaft des Energiekonzerns sei stark gewesen, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. RWE habe die Chancen hervorgehoben, die sich aus dem steigenden Strombedarf, neuen europäischen Rechenzentren und der zunehmenden Nachfrage nach flexiblen Anlagen in Europa ergeben. Weitere Klarheit über die Investitionspläne von RWE erwartet er nun im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 im März nächsten Jahres./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,06 €
|
Abst. Kursziel*:
0,96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,11%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
