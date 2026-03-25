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25.03.2026 09:57:13

EQS-DD: adidas AG: Harm Ohlmeyer, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

25.03.2026 / 09:56 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Harm
Last name(s): Ohlmeyer

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1EWWW0

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
132.85 EUR 332,125.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
132.85 EUR 332,125.00 EUR

e) Date of the transaction
24/03/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Hannover Stock Exchange (EIX)
MIC: XHAN


25.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.adidas-group.com



 
End of News EQS News Service




103912  25.03.2026 CET/CEST





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