adidas Aktie
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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen des Sportartikelherstellers, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
151,15 €
|
Abst. Kursziel*:
35,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
150,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,90%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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