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30.07.2026 08:54:43

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen des Sportartikelherstellers, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
151,15 € 		Abst. Kursziel*:
35,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
150,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,90%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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