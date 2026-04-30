adidas Aktie
|147,80EUR
|-0,65EUR
|-0,44%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Kampagne für die Fußball-WM 2026 sei erfolgreich gestartet, schrieb Nick Anderson am Donnerstag angesichts überraschend guter Ergebnisse im ersten Quartal./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Hold
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
146,95 €
|
Abst. Kursziel*:
29,30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
147,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,55%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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