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05.05.2026 07:15:07

adidas Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Resultate des ersten Quartals an. Er bleibt mit seinen Schätzungen nahe an den Zielen der Herzogenauracher. Das Unternehmen schlage sich weiter richtig gut. Im zweiten Quartal dürfte das Geschäft mit Schuhen angezogen haben, was der Anlegerstimmung entgegenkommen dürfte./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Sector Perform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
141,50 € 		Abst. Kursziel*:
20,14%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
141,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,80%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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