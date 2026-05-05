NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Resultate des ersten Quartals an. Er bleibt mit seinen Schätzungen nahe an den Zielen der Herzogenauracher. Das Unternehmen schlage sich weiter richtig gut. Im zweiten Quartal dürfte das Geschäft mit Schuhen angezogen haben, was der Anlegerstimmung entgegenkommen dürfte./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT



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