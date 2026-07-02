adidas Aktie

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02.07.2026 10:51:55

adidas Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Nach dem starken Jahresauftakt könnten die am 30. Juli anstehenden Quartalszahlen Belege für ein zunehmend dauerhaftes Wachstum liefern, schrieb Robert Krankowski in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Überraschen sollte das die Anleger nicht, nachdem die Aktie des Sportwarenherstellers seit Ende April um ein Viertel gestiegen sei und die Branche damit abgehängt habe. Eine abnehmende Geschäftsdynamik im zweiten Halbjahr sieht der Experte dennoch eingepreist./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
219,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
183,10 € 		Abst. Kursziel*:
19,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
182,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,87%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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