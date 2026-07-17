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17.07.2026 10:30:23

adidas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Gesprächen mit Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Während die Stimmung im Sektor weiterhin verhalten bleibe, seien sich diese im Allgemeinen einig, dass eine langsamere Erholung von Nike das Zeitfenster für Adidas und für das Schweizer Sportartikelunternehmen On verlängern könnte, um Marktanteile zu gewinnen, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei helfe eine solide Markendynamik. Nach Meinung der Expertin dürften beide Unternehmen über mehrere Jahre hinweg wachsen, angetrieben durch Produktinnovation und regionale Wachstumschancen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
180,80 € 		Abst. Kursziel*:
27,21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
180,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,21%
Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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