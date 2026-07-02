adidas Aktie
|184,05EUR
|4,05EUR
|2,25%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 208 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die hohe Markenbegehrlichkeit und die Effekte der Fußball-WM sollten dem Sportartikelkonzern im zweiten Quartal währungsbereinigt zweistellige Umsatzwachstumsraten in fast allen Regionen bescheren, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern würde ihn eine leichte Erhöhung der Jahresziele nicht überraschen. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
184,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
184,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
13:06
|Neue JPMorgan-Analyse bewertet adidas positiv - Aktie fester (dpa-AFX)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: DAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11:43
|adidas-Aktie: UBS AG vergibt Buy (finanzen.at)
|
10:34
|adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Kaum Veränderungen: DAX zum Start stabil (finanzen.at)
|
01.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Adidas und Puma ins Plus gedreht trotz Nike-Ausblick (dpa-AFX)
|
01.07.26
|DAX aktuell: DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|12:18
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:51
|adidas Buy
|UBS AG
|09:44
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:30
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:18
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:51
|adidas Buy
|UBS AG
|09:44
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:30
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:18
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:51
|adidas Buy
|UBS AG
|09:44
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:30
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|184,05
|2,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:18
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:01
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11:01
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:57
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:56
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:53
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:53
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:52
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|adidas Buy
|UBS AG
|10:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:20
|Hermès Neutral
|UBS AG
|10:16
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|10:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:14
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:11
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|10:08
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|10:07
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:54
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:42
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:41
|grenke Buy
|Warburg Research
|09:05
|Nokia Neutral
|UBS AG
|08:23
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:15
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:48
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research