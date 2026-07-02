adidas Aktie

184,05EUR 4,05EUR 2,25%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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02.07.2026 12:18:32

adidas Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 208 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die hohe Markenbegehrlichkeit und die Effekte der Fußball-WM sollten dem Sportartikelkonzern im zweiten Quartal währungsbereinigt zweistellige Umsatzwachstumsraten in fast allen Regionen bescheren, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern würde ihn eine leichte Erhöhung der Jahresziele nicht überraschen. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Kaufen
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
184,15 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
184,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:18 adidas Kaufen DZ BANK
10:51 adidas Buy UBS AG
09:44 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:30 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 184,05 2,25% adidas

Aktuelle Aktienanalysen

12:18 adidas Kaufen DZ BANK
11:05 STMicroelectronics Buy UBS AG
11:01 Infineon Neutral UBS AG
11:01 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:57 Richemont Buy UBS AG
10:56 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Ferrari Buy UBS AG
10:53 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
10:53 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
10:52 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:51 adidas Buy UBS AG
10:48 PUMA Neutral UBS AG
10:20 Hermès Neutral UBS AG
10:16 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
10:15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:14 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
10:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
10:11 Nike Overweight Barclays Capital
10:08 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
10:07 ASOS Buy Deutsche Bank AG
10:06 Infineon Buy Deutsche Bank AG
10:05 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
10:04 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:54 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
09:53 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:53 Symrise Buy Deutsche Bank AG
09:44 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09:44 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:42 KRONES Buy Warburg Research
09:41 grenke Buy Warburg Research
09:05 Nokia Neutral UBS AG
08:23 Bayer Buy Deutsche Bank AG
07:29 Hermès Outperform RBC Capital Markets
07:28 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:16 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:15 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:04 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06:48 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:38 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:30 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
01.07.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 Nike Kaufen DZ BANK
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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