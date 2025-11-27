Amadeus Fire Aktie

27.11.2025 17:06:09

EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Robert von Wülfing, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.11.2025 / 17:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Robert
Nachname(n): von Wülfing

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AMADEUS FIRE AG

b) LEI
391200TJJ820ZDHNFJ33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005093108

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
44,80 EUR 5.824,00 EUR
44,90 EUR 16.613,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
44,8740 EUR 22.437,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.amadeus-fire.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102098  27.11.2025 CET/CEST





