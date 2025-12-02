EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy

|
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
02.12.2025 / 19:49 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
|Name and legal form:
|AOB Invest GmbH
a) Position / status
|Person closely associated with:
|Title:
|
|First name:
|Andreas F.J.
|Last name(s):
|Obereder
|Position:
|Member of the managing body
b) Initial notification3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
|Type:
|Share
|ISIN:
|DE0005104400
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
|Price(s)
|Volume(s)
|110 EUR
|14,630.00 EUR
|110 EUR
|5,170.00 EUR
|110 EUR
|2,530.00 EUR
|110 EUR
|17,930.00 EUR
|110 EUR
|30,580.00 EUR
|110 EUR
|2,310.00 EUR
|110 EUR
|2,530.00 EUR
|113 EUR
|565.00 EUR
|113 EUR
|1,582.00 EUR
|112.8 EUR
|2,256.00 EUR
|113.2 EUR
|1,132.00 EUR
|113.2 EUR
|2,264.00 EUR
|113.2 EUR
|2,830.00 EUR
|113.2 EUR
|2,037.60 EUR
|113.2 EUR
|679.20 EUR
|113.4 EUR
|8,164.80 EUR
|113 EUR
|5,537.00 EUR
|113 EUR
|5,537.00 EUR
|113 EUR
|10,848.00 EUR
|113.4 EUR
|2,268.00 EUR
|113.8 EUR
|2,617.40 EUR
|113.8 EUR
|2,276.00 EUR
|113.8 EUR
|1,820.80 EUR
|113.8 EUR
|7,055.60 EUR
|113.6 EUR
|2,840.00 EUR
|113.6 EUR
|2,499.20 EUR
|113.2 EUR
|452.80 EUR
|113.2 EUR
|452.80 EUR
|113.2 EUR
|113.20 EUR
|113.2 EUR
|679.20 EUR
|113.4 EUR
|9,865.80 EUR
|113.8 EUR
|682.80 EUR
|114 EUR
|1,596.00 EUR
|114 EUR
|4,674.00 EUR
|113.6 EUR
|2,499.20 EUR
|113.8 EUR
|341.40 EUR
|114.2 EUR
|456.80 EUR
|114.4 EUR
|3,317.60 EUR
|114.2 EUR
|3,311.80 EUR
|114.6 EUR
|12,606.00 EUR
|114.6 EUR
|5,500.80 EUR
|114.7 EUR
|5,735.00 EUR
|114.7 EUR
|12,731.70 EUR
|115 EUR
|1,840.00 EUR
|115 EUR
|1,610.00 EUR
|115 EUR
|6,670.00 EUR
|115 EUR
|3,795.00 EUR
|115 EUR
|1,610.00 EUR
|114.6 EUR
|12,606.00 EUR
|114.2 EUR
|3,426.00 EUR
|114 EUR
|2,850.00 EUR
|114 EUR
|5,244.00 EUR
|113.5 EUR
|11,350.00 EUR
|113.8 EUR
|1,934.60 EUR
|113.8 EUR
|341.40 EUR
|114.8 EUR
|15,038.80 EUR
|115 EUR
|2,185.00 EUR
|114.8 EUR
|2,640.40 EUR
|114.8 EUR
|1,148.00 EUR
|115 EUR
|5,635.00 EUR
|115 EUR
|4,485.00 EUR
|115 EUR
|4,600.00 EUR
|115 EUR
|6,785.00 EUR
|114.4 EUR
|3,432.00 EUR
|114.4 EUR
|3,660.80 EUR
|114.4 EUR
|2,288.00 EUR
|114.8 EUR
|7,117.60 EUR
|114.8 EUR
|5,625.20 EUR
|114.9 EUR
|12,868.80 EUR
|114.6 EUR
|3,438.00 EUR
|114.8 EUR
|4,936.40 EUR
|114.8 EUR
|229.60 EUR
|114.6 EUR
|4,354.80 EUR
|114.8 EUR
|14,005.60 EUR
|114.8 EUR
|103,320.00 EUR
|115 EUR
|2,760.00 EUR
|115 EUR
|5,290.00 EUR
|115 EUR
|1,035.00 EUR
|114.7 EUR
|1,147,000.00 EUR
|114.9 EUR
|5,745.00 EUR
|114.6 EUR
|2,865.00 EUR
|114.6 EUR
|1,146.00 EUR
|114.8 EUR
|1,148.00 EUR
|114.8 EUR
|1,148.00 EUR
|114.8 EUR
|2,870.00 EUR
|114.6 EUR
|5,042.40 EUR
|114.8 EUR
|8,610.00 EUR
|115 EUR
|1,035.00 EUR
|114.8 EUR
|344.40 EUR
|115 EUR
|4,485.00 EUR
|114.9 EUR
|5,630.10 EUR
|114.9 EUR
|5,630.10 EUR
|114.9 EUR
|5,630.10 EUR
|114.9 EUR
|5,630.10 EUR
|114.9 EUR
|14,017.80 EUR
|114.6 EUR
|1,833.60 EUR
|114.6 EUR
|458.40 EUR
|114.2 EUR
|3,083.40 EUR
|114.8 EUR
|2,525.60 EUR
|114.8 EUR
|2,066.40 EUR
|114.8 EUR
|2,066.40 EUR
|114.6 EUR
|9,741.00 EUR
|114.8 EUR
|459.20 EUR
|114.5 EUR
|4,122.00 EUR
|114.5 EUR
|2,519.00 EUR
|114.3 EUR
|5,143.50 EUR
|114.6 EUR
|4,011.00 EUR
|114.6 EUR
|687.60 EUR
|114.6 EUR
|573.00 EUR
|114.6 EUR
|17,190.00 EUR
|114.4 EUR
|457.60 EUR
|114.8 EUR
|2,181.20 EUR
|115 EUR
|4,600.00 EUR
|115 EUR
|4,485.00 EUR
|115 EUR
|4,255.00 EUR
|115 EUR
|5,635.00 EUR
|115 EUR
|92,000.00 EUR
|115 EUR
|4,255.00 EUR
|114.6 EUR
|2,521.20 EUR
|114.4 EUR
|1,716.00 EUR
|114.2 EUR
|3,997.00 EUR
|114.4 EUR
|3,775.20 EUR
|114.4 EUR
|3,775.20 EUR
|114.4 EUR
|1,601.60 EUR
|114.6 EUR
|2,177.40 EUR
|114.6 EUR
|2,750.40 EUR
|114.8 EUR
|2,755.20 EUR
|114.2 EUR
|2,169.80 EUR
|114.6 EUR
|2,062.80 EUR
|114.6 EUR
|5,615.40 EUR
|114.3 EUR
|6,743.70 EUR
|114 EUR
|2,394.00 EUR
|113.8 EUR
|3,755.40 EUR
|114 EUR
|2,052.00 EUR
|113.7 EUR
|141,783.90 EUR
|113.7 EUR
|10,233.00 EUR
|113.4 EUR
|2,948.40 EUR
|114 EUR
|5,016.00 EUR
|114 EUR
|2,280.00 EUR
|114 EUR
|1,140.00 EUR
|113.8 EUR
|219,975.40 EUR
|113.8 EUR
|85,691.40 EUR
|114 EUR
|456.00 EUR
|114 EUR
|2,166.00 EUR
|114 EUR
|2,280.00 EUR
|114 EUR
|5,586.00 EUR
|113.8 EUR
|18,435.60 EUR
|113.6 EUR
|2,612.80 EUR
|113.8 EUR
|5,576.20 EUR
|114 EUR
|9,804.00 EUR
|114 EUR
|4,674.00 EUR
|114 EUR
|1,938.00 EUR
|113.8 EUR
|1,138.00 EUR
|114 EUR
|2,280.00 EUR
|114 EUR
|2,280.00 EUR
|114 EUR
|2,280.00 EUR
|114.1 EUR
|6,161.40 EUR
|114.1 EUR
|912.80 EUR
|114.1 EUR
|114.10 EUR
|114.1 EUR
|456.40 EUR
|114.4 EUR
|5,605.60 EUR
|114.4 EUR
|6,292.00 EUR
|114.4 EUR
|5,605.60 EUR
|114.6 EUR
|2,406.60 EUR
|114.8 EUR
|4,477.20 EUR
|114.7 EUR
|15,369.80 EUR
|115 EUR
|7,935.00 EUR
|115 EUR
|690.00 EUR
|115 EUR
|2,530.00 EUR
|115 EUR
|2,300.00 EUR
|115 EUR
|11,270.00 EUR
|114.8 EUR
|2,066.40 EUR
|114.6 EUR
|2,292.00 EUR
|114.8 EUR
|1,148.00 EUR
|115 EUR
|1,725.00 EUR
|114.8 EUR
|229.60 EUR
|114.8 EUR
|344.40 EUR
|114.8 EUR
|1,148.00 EUR
|114.6 EUR
|4,354.80 EUR
|114.8 EUR
|344.40 EUR
|115 EUR
|1,725.00 EUR
|114.8 EUR
|1,033.20 EUR
|114.8 EUR
|2,410.80 EUR
|115 EUR
|2,070.00 EUR
|115 EUR
|345.00 EUR
|115 EUR
|1,035.00 EUR
|114.6 EUR
|2,865.00 EUR
|115 EUR
|115.00 EUR
|115 EUR
|1,035.00 EUR
|115 EUR
|1,495.00 EUR
|115 EUR
|3,105.00 EUR
|115 EUR
|1,955.00 EUR
|115 EUR
|690.00 EUR
|115 EUR
|920,000.00 EUR
|115 EUR
|1,495.00 EUR
|115 EUR
|690.00 EUR
|114.8 EUR
|1,951.60 EUR
|114.8 EUR
|344.40 EUR
|114.8 EUR
|2,181.20 EUR
|115 EUR
|2,070.00 EUR
|115 EUR
|460.00 EUR
|115 EUR
|2,990.00 EUR
|114.8 EUR
|2,181.20 EUR
|114.8 EUR
|1,033.20 EUR
|114.8 EUR
|1,377.60 EUR
|115 EUR
|1,150.00 EUR
|115 EUR
|1,610.00 EUR
|114.4 EUR
|2,516.80 EUR
|114.2 EUR
|2,626.60 EUR
|114 EUR
|2,394.00 EUR
|114.4 EUR
|2,974.40 EUR
|114 EUR
|2,964.00 EUR
|114.2 EUR
|2,284.00 EUR
|114.2 EUR
|342.60 EUR
|113.8 EUR
|3,186.40 EUR
|114 EUR
|7,296.00 EUR
|114 EUR
|1,254.00 EUR
|114 EUR
|14,250.00 EUR
|114.4 EUR
|114.40 EUR
|114.4 EUR
|2,173.60 EUR
|114.4 EUR
|1,716.00 EUR
|114.4 EUR
|572.00 EUR
|114.4 EUR
|2,288.00 EUR
|114.4 EUR
|2,059.20 EUR
|114.1 EUR
|5,020.40 EUR
|114.1 EUR
|228.20 EUR
|113.6 EUR
|2,612.80 EUR
|114 EUR
|1,938.00 EUR
|114 EUR
|570.00 EUR
|114 EUR
|456.00 EUR
|114 EUR
|1,938.00 EUR
|114 EUR
|2,052.00 EUR
|113.8 EUR
|5,576.20 EUR
|114 EUR
|684.00 EUR
|113.9 EUR
|16,059.90 EUR
|113.9 EUR
|5,581.10 EUR
|113.9 EUR
|10,592.70 EUR
|113.9 EUR
|5,581.10 EUR
|113.9 EUR
|5,581.10 EUR
|113.6 EUR
|3,067.20 EUR
|113.4 EUR
|2,154.60 EUR
|113.6 EUR
|1,931.20 EUR
|113.6 EUR
|1,704.00 EUR
|113.6 EUR
|11,360.00 EUR
|113.6 EUR
|2,044.80 EUR
|113.6 EUR
|795.20 EUR
|113.8 EUR
|455.20 EUR
|113.8 EUR
|796.60 EUR
|113.8 EUR
|4,438.20 EUR
|114 EUR
|2,622.00 EUR
|113.7 EUR
|4,548.00 EUR
|114 EUR
|1,938.00 EUR
|113.8 EUR
|341.40 EUR
|114 EUR
|1,938.00 EUR
|113.8 EUR
|4,210.60 EUR
|114 EUR
|24,282.00 EUR
|114.2 EUR
|9,136.00 EUR
|114 EUR
|31,806.00 EUR
|114.4 EUR
|2,059.20 EUR
|114.1 EUR
|48,606.60 EUR
|114.1 EUR
|15,289.40 EUR
|114.4 EUR
|14,757.60 EUR
|114.3 EUR
|24,231.60 EUR
|114.3 EUR
|6,743.70 EUR
|114.3 EUR
|15,659.10 EUR
|114.4 EUR
|2,059.20 EUR
|114.4 EUR
|12,355.20 EUR
|114.4 EUR
|2,059.20 EUR
|114.4 EUR
|9,609.60 EUR
|114.2 EUR
|2,969.20 EUR
|114.4 EUR
|2,173.60 EUR
|114.4 EUR
|1,944.80 EUR
|114.3 EUR
|7,658.10 EUR
|114.4 EUR
|4,232.80 EUR
|114.2 EUR
|10,278.00 EUR
|114.2 EUR
|10,278.00 EUR
|114.6 EUR
|2,521.20 EUR
|114.6 EUR
|1,146.00 EUR
|114.6 EUR
|1,948.20 EUR
|114.6 EUR
|11,230.80 EUR
|114.6 EUR
|573.00 EUR
|114.2 EUR
|4,111.20 EUR
|114.6 EUR
|4,125.60 EUR
|114 EUR
|2,622.00 EUR
|113.6 EUR
|2,272.00 EUR
|114 EUR
|4,902.00 EUR
|114.2 EUR
|2,169.80 EUR
|114.1 EUR
|10,269.00 EUR
|113.8 EUR
|3,641.60 EUR
|113.8 EUR
|2,276.00 EUR
|114.2 EUR
|1,142.00 EUR
|114.2 EUR
|342.60 EUR
|114.1 EUR
|4,107.60 EUR
|114.4 EUR
|7,436.00 EUR
|114.2 EUR
|2,626.60 EUR
|114 EUR
|342.00 EUR
|114 EUR
|684.00 EUR
|114 EUR
|1,026.00 EUR
|114 EUR
|228.00 EUR
|114.2 EUR
|342.60 EUR
|114.2 EUR
|2,740.80 EUR
|114.2 EUR
|228.40 EUR
|114.1 EUR
|4,792.20 EUR
|114 EUR
|2,280.00 EUR
|113.8 EUR
|455.20 EUR
|113.8 EUR
|1,365.60 EUR
|113.8 EUR
|3,414.00 EUR
|114 EUR
|342.00 EUR
|114 EUR
|10,260.00 EUR
|113.8 EUR
|2,503.60 EUR
|114 EUR
|2,280.00 EUR
|114.2 EUR
|2,512.40 EUR
|114.2 EUR
|2,512.40 EUR
|114 EUR
|798.00 EUR
|114.2 EUR
|2,284.00 EUR
|114 EUR
|13,452.00 EUR
|114 EUR
|2,052.00 EUR
|114 EUR
|1,140.00 EUR
|113.8 EUR
|2,048.40 EUR
|113.8 EUR
|88,536.40 EUR
|113.8 EUR
|11,835.20 EUR
|113.9 EUR
|5,581.10 EUR
|114 EUR
|684.00 EUR
|114 EUR
|2,964.00 EUR
|114.2 EUR
|2,969.20 EUR
|114.2 EUR
|2,055.60 EUR
|114.2 EUR
|12,562.00 EUR
|114.4 EUR
|1,029.60 EUR
|114.4 EUR
|2,059.20 EUR
|114.4 EUR
|34,777.60 EUR
|114.3 EUR
|7,429.50 EUR
|114.3 EUR
|1,257.30 EUR
|114.3 EUR
|10,287.00 EUR
|114.3 EUR
|10,629.90 EUR
|114 EUR
|3,078.00 EUR
|113.8 EUR
|113.80 EUR
|113.8 EUR
|113.80 EUR
|113.8 EUR
|3,186.40 EUR
|114 EUR
|2,736.00 EUR
|114.1 EUR
|2,510.20 EUR
|113.9 EUR
|341.70 EUR
|114 EUR
|5,700.00 EUR
|114 EUR
|1,140.00 EUR
|114 EUR
|2,964.00 EUR
|114 EUR
|228.00 EUR
|114 EUR
|228.00 EUR
|114 EUR
|912.00 EUR
|114 EUR
|2,166.00 EUR
|113.9 EUR
|10,251.00 EUR
|114 EUR
|1,140.00 EUR
|114 EUR
|1,710.00 EUR
|113.6 EUR
|2,840.00 EUR
|114 EUR
|1,026.00 EUR
|114 EUR
|228.00 EUR
|114.2 EUR
|571.00 EUR
|113.8 EUR
|4,893.40 EUR
|114 EUR
|342.00 EUR
|114.2 EUR
|571.00 EUR
|114.2 EUR
|4,796.40 EUR
|114.2 EUR
|5,938.40 EUR
|114.4 EUR
|11,211.20 EUR
|114.4 EUR
|1,144.00 EUR
|114.4 EUR
|2,173.60 EUR
|114.4 EUR
|3,775.20 EUR
|114.4 EUR
|4,461.60 EUR
|114.4 EUR
|8,465.60 EUR
|114.2 EUR
|1,142.00 EUR
|114.2 EUR
|342.60 EUR
|114.2 EUR
|1,941.40 EUR
|114.2 EUR
|456.80 EUR
|114.2 EUR
|1,598.80 EUR
|114.2 EUR
|3,083.40 EUR
|114.4 EUR
|3,432.00 EUR
|114.4 EUR
|1,716.00 EUR
|114.4 EUR
|2,402.40 EUR
|114.3 EUR
|10,287.00 EUR
|114.0 EUR
|2,508.00 EUR
|114.2 EUR
|342.60 EUR
|114.0 EUR
|1,140.00 EUR
|114.1 EUR
|456.40 EUR
|114.6 EUR
|10,887.00 EUR
|114.6 EUR
|2,292.00 EUR
|114.6 EUR
|3,094.20 EUR
|114.4 EUR
|11,211.20 EUR
|114.2 EUR
|1,142.00 EUR
|114.2 EUR
|1,484.60 EUR
|114.4 EUR
|5,605.60 EUR
|114.4 EUR
|2,516.80 EUR
|114.2 EUR
|2,626.60 EUR
|114.0 EUR
|2,280.00 EUR
|114.2 EUR
|5,595.80 EUR
|114.2 EUR
|799.40 EUR
|114.0 EUR
|2,622.00 EUR
|114.1 EUR
|7,758.80 EUR
|114.2 EUR
|2,169.80 EUR
|114.3 EUR
|5,600.70 EUR
|114.3 EUR
|10,287.00 EUR
|114.3 EUR
|5,600.70 EUR
|114.3 EUR
|5,600.70 EUR
|114.3 EUR
|4,343.40 EUR
|114.4 EUR
|3,203.20 EUR
|114.4 EUR
|1,029.60 EUR
|114.6 EUR
|4,813.20 EUR
|114.4 EUR
|2,631.20 EUR
|114.6 EUR
|3,896.40 EUR
|114.6 EUR
|3,781.80 EUR
|114.6 EUR
|2,292.00 EUR
|114.6 EUR
|343.80 EUR
|114.6 EUR
|1,489.80 EUR
|114.6 EUR
|458.40 EUR
|114.4 EUR
|457.60 EUR
|114.4 EUR
|17,160.00 EUR
|114.4 EUR
|4,232.80 EUR
|114.4 EUR
|1,258.40 EUR
|114.3 EUR
|228.60 EUR
|114.2 EUR
|5,024.80 EUR
|114.2 EUR
|4,796.40 EUR
|114.0 EUR
|2,052.00 EUR
|114.0 EUR
|228.00 EUR
|114.0 EUR
|9,120.00 EUR
|114.0 EUR
|9,006.00 EUR
|114.2 EUR
|2,398.20 EUR
|114.2 EUR
|342.60 EUR
|114.2 EUR
|2,169.80 EUR
|114.2 EUR
|2,169.80 EUR
|114.2 EUR
|1,027.80 EUR
|114.4 EUR
|2,059.20 EUR
|114.4 EUR
|1,830.40 EUR
|114.4 EUR
|686.40 EUR
|114.4 EUR
|2,288.00 EUR
|114.4 EUR
|2,059.20 EUR
|114.4 EUR
|114.40 EUR
|114.4 EUR
|1,258.40 EUR
|114.4 EUR
|800.80 EUR
|114.2 EUR
|456.80 EUR
|114.0 EUR
|2,052.00 EUR
|114.0 EUR
|6,612.00 EUR
|114.2 EUR
|2,626.60 EUR
|114.2 EUR
|1,370.40 EUR
|114.2 EUR
|1,027.80 EUR
|113.8 EUR
|3,072.60 EUR
|114.0 EUR
|2,394.00 EUR
|113.8 EUR
|796.60 EUR
|114 EUR
|2,052.00 EUR
|113.8 EUR
|10,242.00 EUR
|113.8 EUR
|3,527.80 EUR
|113.8 EUR
|682.80 EUR
|113.8 EUR
|796.60 EUR
|114 EUR
|1,938.00 EUR
|113.8 EUR
|7,397.00 EUR
|113.8 EUR
|2,276.00 EUR
|113.6 EUR
|1,590.40 EUR
|113.6 EUR
|2,953.60 EUR
|113.6 EUR
|1,590.40 EUR
|113.6 EUR
|1,931.20 EUR
|113.5 EUR
|3,518.50 EUR
|113.5 EUR
|681.00 EUR
|113.6 EUR
|113.60 EUR
|113.6 EUR
|340.80 EUR
|113.6 EUR
|454.40 EUR
|113.8 EUR
|455.20 EUR
|113.8 EUR
|1,479.40 EUR
|113.8 EUR
|1,365.60 EUR
|113.6 EUR
|340.80 EUR
|113.6 EUR
|1,136.00 EUR
|113.6 EUR
|340.80 EUR
|113.8 EUR
|4,324.40 EUR
|113.4 EUR
|680.40 EUR
|113.4 EUR
|113.40 EUR
|113.6 EUR
|4,657.60 EUR
|113.4 EUR
|1,814.40 EUR
|113.6 EUR
|227.20 EUR
|113.6 EUR
|8,747.20 EUR
|113.6 EUR
|113.60 EUR
|113.8 EUR
|3,300.20 EUR
|113.8 EUR
|682.80 EUR
|113.8 EUR
|1,820.80 EUR
|113.8 EUR
|796.60 EUR
|113.8 EUR
|1,934.60 EUR
|114.00 EUR
|488,490.00 EUR
|114.00 EUR
|2,736.00 EUR
|114.00 EUR
|7,296.00 EUR
|114.00 EUR
|29,184.00 EUR
|114.00 EUR
|11,514.00 EUR
|114.00 EUR
|35,340.00 EUR
d) Aggregated information
|Price
|Aggregated volume
|114.3621 EUR
|5,219,258.4000 EUR
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
02.12.2025 CET/CEST
