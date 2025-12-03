XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 10:25:24

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.12.2025 / 10:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
114 EUR 2.964,00 EUR
114 EUR 11.058,00 EUR
114 EUR 7.410,00 EUR
114 EUR 5.586,00 EUR
114 EUR 5.586,00 EUR
114 EUR 5.586,00 EUR
114,4 EUR 6.063,20 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 5.980,00 EUR
115 EUR 11.730,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 10.580,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 5.750,00 EUR
115 EUR 5.750,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 1.380,00 EUR
115 EUR 5.750,00 EUR
115 EUR 575,00 EUR
115 EUR 12.765,00 EUR
115 EUR 11.500,00 EUR
115 EUR 11.500,00 EUR
115 EUR 10.120,00 EUR
115 EUR 1.725,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 1.265,00 EUR
115 EUR 11.155,00 EUR
115 EUR 12.535,00 EUR
115 EUR 11.385,00 EUR
115 EUR 11.960,00 EUR
115 EUR 11.960,00 EUR
115 EUR 1.725,00 EUR
115 EUR 9.085,00 EUR
115 EUR 5.750,00 EUR
115 EUR 3.105,00 EUR
115 EUR 1.150,00 EUR
115 EUR 1.840,00 EUR
115 EUR 10.810,00 EUR
115 EUR 11.730,00 EUR
115 EUR 11.270,00 EUR
115 EUR 1.380,00 EUR
115 EUR 9.430,00 EUR
115 EUR 12.075,00 EUR
115 EUR 11.615,00 EUR
115 EUR 2.645,00 EUR
115 EUR 3.450,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 3.105,00 EUR
115 EUR 3.220,00 EUR
115 EUR 2.415,00 EUR
115 EUR 920,00 EUR
115 EUR 2.990,00 EUR
115 EUR 9.890,00 EUR
115 EUR 805,00 EUR
115 EUR 3.680,00 EUR
115 EUR 3.220,00 EUR
115 EUR 3.105,00 EUR
115 EUR 1.955,00 EUR
115 EUR 5.635,00 EUR
115 EUR 2.875,00 EUR
115 EUR 690,00 EUR
115 EUR 2.530,00 EUR
115 EUR 920,00 EUR
114,8 EUR 11.709,60 EUR
114,6 EUR 10.772,40 EUR
114,4 EUR 11.440,00 EUR
114,2 EUR 6.052,60 EUR
114,2 EUR 1.370,40 EUR
114,4 EUR 5.491,20 EUR
114,4 EUR 800,80 EUR
114,4 EUR 4.690,40 EUR
114,5 EUR 5.954,00 EUR
114,7 EUR 6.767,30 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 8.050,00 EUR
115 EUR 11.385,00 EUR
115 EUR 2.760,00 EUR
115 EUR 1.610,00 EUR
115 EUR 2.875,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 4.025,00 EUR
115 EUR 4.485,00 EUR
115 EUR 10.925,00 EUR
115 EUR 7.360,00 EUR
115 EUR 11.615,00 EUR
115 EUR 4.485,00 EUR
115 EUR 460,00 EUR
115 EUR 2.185,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 5.290,00 EUR
115 EUR 2.990,00 EUR
115 EUR 10.120,00 EUR
115 EUR 12.765,00 EUR
115 EUR 11.040,00 EUR
115 EUR 11.270,00 EUR
115 EUR 11.155,00 EUR
115 EUR 3.450,00 EUR
115 EUR 12.190,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 2.875,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 3.450,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 3.220,00 EUR
115 EUR 11.845,00 EUR
115 EUR 11.040,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 690,00 EUR
115 EUR 805,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 460,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 5.750,00 EUR
115 EUR 4.830,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 9.315,00 EUR
115 EUR 2.530,00 EUR
115 EUR 1.725,00 EUR
115 EUR 1.725,00 EUR
115 EUR 2.070,00 EUR
115 EUR 3.910,00 EUR
115 EUR 2.530,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 5.750,00 EUR
115 EUR 4.025,00 EUR
115 EUR 11.155,00 EUR
115 EUR 11.500,00 EUR
115 EUR 12.190,00 EUR
115 EUR 5.405,00 EUR
115 EUR 7.705,00 EUR
115 EUR 6.325,00 EUR
115 EUR 4.945,00 EUR
115 EUR 3.220,00 EUR
115 EUR 9.430,00 EUR
115 EUR 11.615,00 EUR
115 EUR 12.650,00 EUR
115 EUR 13.110,00 EUR
115 EUR 2.415,00 EUR
115 EUR 1.380,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 7.935,00 EUR
115 EUR 11.500,00 EUR
115 EUR 11.845,00 EUR
115 EUR 11.270,00 EUR
115 EUR 11.615,00 EUR
115 EUR 3.105,00 EUR
115 EUR 8.970,00 EUR
115 EUR 11.960,00 EUR
115 EUR 12.190,00 EUR
115 EUR 6.900,00 EUR
115 EUR 4.600,00 EUR
115 EUR 920,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 1.150,00 EUR
115 EUR 230,00 EUR
115 EUR 5.175,00 EUR
115 EUR 4.830,00 EUR
115 EUR 8.165,00 EUR
115 EUR 1.955,00 EUR
115 EUR 4.715,00 EUR
115 EUR 1.610,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 10.120,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 11.960,00 EUR
115 EUR 7.590,00 EUR
115 EUR 5.520,00 EUR
115 EUR 12.420,00 EUR
115 EUR 12.995,00 EUR
114,9 EUR 574,50 EUR
115 EUR 12.420,00 EUR
115 EUR 1.380,00 EUR
115 EUR 10.350,00 EUR
115 EUR 4.025,00 EUR
115 EUR 8.740,00 EUR
115 EUR 12.995,00 EUR
115 EUR 1.265,00 EUR
115 EUR 1.035,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 8.050,00 EUR
115 EUR 11.385,00 EUR
115 EUR 11.500,00 EUR
115 EUR 11.615,00 EUR
115 EUR 6.900,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 5.175,00 EUR
115 EUR 575,00 EUR
115 EUR 11.040,00 EUR
114,9 EUR 10.226,10 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 10.695,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 10.465,00 EUR
115 EUR 5.865,00 EUR
115 EUR 5.865,00 EUR
115 EUR 575,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 1.150,00 EUR
115 EUR 9.200,00 EUR
115 EUR 3.450,00 EUR
115 EUR 1.265,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 920,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 5.290,00 EUR
115 EUR 1.035,00 EUR
115 EUR 7.245,00 EUR
115 EUR 345,00 EUR
115 EUR 920,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 115,00 EUR
115 EUR 3.565,00 EUR
115 EUR 5.290,00 EUR
115 EUR 2.645,00 EUR
115 EUR 1.380,00 EUR
115 EUR 3.220,00 EUR
115 EUR 1.955,00 EUR
115 EUR 11.040,00 EUR
115 EUR 5.175,00 EUR
115 EUR 7.820,00 EUR
115 EUR 12.190,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 8.510,00 EUR
115 EUR 3.335,00 EUR
115 EUR 7.935,00 EUR
115 EUR 3.910,00 EUR
115 EUR 3.335,00 EUR
114,9 EUR 2.527,80 EUR
115 EUR 8.970,00 EUR
115 EUR 13.110,00 EUR
115 EUR 3.335,00 EUR
115 EUR 7.475,00 EUR
115 EUR 920,00 EUR
115 EUR 3.450,00 EUR
115 EUR 5.290,00 EUR
115 EUR 1.495,00 EUR
115 EUR 1.265,00 EUR
115 EUR 575,00 EUR
115 EUR 3.910,00 EUR
114,9 EUR 16.660,50 EUR
114,9 EUR 3.332,10 EUR
114,8 EUR 6.773,20 EUR
114,8 EUR 4.592,00 EUR
114,8 EUR 3.444,00 EUR
114,8 EUR 2.870,00 EUR
114,8 EUR 2.870,00 EUR
114,5 EUR 6.641,00 EUR
114,3 EUR 2.171,70 EUR
114,3 EUR 685,80 EUR
114,3 EUR 23.431,50 EUR
114,3 EUR 6.400,80 EUR
114,3 EUR 6.858,00 EUR
114,2 EUR 5.595,80 EUR
114,5 EUR 3.435,00 EUR
114,5 EUR 572,50 EUR
114,6 EUR 4.469,40 EUR
114,6 EUR 4.354,80 EUR
114,5 EUR 6.068,50 EUR
114,6 EUR 2.521,20 EUR
114,6 EUR 1.604,40 EUR
114,6 EUR 18.336,00 EUR
114,6 EUR 40.224,60 EUR
114,6 EUR 6.073,80 EUR
114,6 EUR 687,60 EUR
114,9 EUR 6.549,30 EUR
115 EUR 2.875,00 EUR
115 EUR 2.300,00 EUR
115 EUR 2.070,00 EUR
115 EUR 9.775,00 EUR
115 EUR 1.955,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
114,8986 EUR 1.514.133,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102188  03.12.2025 CET/CEST





