EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.12.2025 / 10:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|114 EUR
|2.964,00 EUR
|114 EUR
|11.058,00 EUR
|114 EUR
|7.410,00 EUR
|114 EUR
|5.586,00 EUR
|114 EUR
|5.586,00 EUR
|114 EUR
|5.586,00 EUR
|114,4 EUR
|6.063,20 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|5.980,00 EUR
|115 EUR
|11.730,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|10.580,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|1.380,00 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|575,00 EUR
|115 EUR
|12.765,00 EUR
|115 EUR
|11.500,00 EUR
|115 EUR
|11.500,00 EUR
|115 EUR
|10.120,00 EUR
|115 EUR
|1.725,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|1.265,00 EUR
|115 EUR
|11.155,00 EUR
|115 EUR
|12.535,00 EUR
|115 EUR
|11.385,00 EUR
|115 EUR
|11.960,00 EUR
|115 EUR
|11.960,00 EUR
|115 EUR
|1.725,00 EUR
|115 EUR
|9.085,00 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|3.105,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|1.840,00 EUR
|115 EUR
|10.810,00 EUR
|115 EUR
|11.730,00 EUR
|115 EUR
|11.270,00 EUR
|115 EUR
|1.380,00 EUR
|115 EUR
|9.430,00 EUR
|115 EUR
|12.075,00 EUR
|115 EUR
|11.615,00 EUR
|115 EUR
|2.645,00 EUR
|115 EUR
|3.450,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|3.105,00 EUR
|115 EUR
|3.220,00 EUR
|115 EUR
|2.415,00 EUR
|115 EUR
|920,00 EUR
|115 EUR
|2.990,00 EUR
|115 EUR
|9.890,00 EUR
|115 EUR
|805,00 EUR
|115 EUR
|3.680,00 EUR
|115 EUR
|3.220,00 EUR
|115 EUR
|3.105,00 EUR
|115 EUR
|1.955,00 EUR
|115 EUR
|5.635,00 EUR
|115 EUR
|2.875,00 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|115 EUR
|2.530,00 EUR
|115 EUR
|920,00 EUR
|114,8 EUR
|11.709,60 EUR
|114,6 EUR
|10.772,40 EUR
|114,4 EUR
|11.440,00 EUR
|114,2 EUR
|6.052,60 EUR
|114,2 EUR
|1.370,40 EUR
|114,4 EUR
|5.491,20 EUR
|114,4 EUR
|800,80 EUR
|114,4 EUR
|4.690,40 EUR
|114,5 EUR
|5.954,00 EUR
|114,7 EUR
|6.767,30 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|8.050,00 EUR
|115 EUR
|11.385,00 EUR
|115 EUR
|2.760,00 EUR
|115 EUR
|1.610,00 EUR
|115 EUR
|2.875,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|4.025,00 EUR
|115 EUR
|4.485,00 EUR
|115 EUR
|10.925,00 EUR
|115 EUR
|7.360,00 EUR
|115 EUR
|11.615,00 EUR
|115 EUR
|4.485,00 EUR
|115 EUR
|460,00 EUR
|115 EUR
|2.185,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|5.290,00 EUR
|115 EUR
|2.990,00 EUR
|115 EUR
|10.120,00 EUR
|115 EUR
|12.765,00 EUR
|115 EUR
|11.040,00 EUR
|115 EUR
|11.270,00 EUR
|115 EUR
|11.155,00 EUR
|115 EUR
|3.450,00 EUR
|115 EUR
|12.190,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|2.875,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|3.450,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|3.220,00 EUR
|115 EUR
|11.845,00 EUR
|115 EUR
|11.040,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|690,00 EUR
|115 EUR
|805,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|460,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|4.830,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|9.315,00 EUR
|115 EUR
|2.530,00 EUR
|115 EUR
|1.725,00 EUR
|115 EUR
|1.725,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|3.910,00 EUR
|115 EUR
|2.530,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|5.750,00 EUR
|115 EUR
|4.025,00 EUR
|115 EUR
|11.155,00 EUR
|115 EUR
|11.500,00 EUR
|115 EUR
|12.190,00 EUR
|115 EUR
|5.405,00 EUR
|115 EUR
|7.705,00 EUR
|115 EUR
|6.325,00 EUR
|115 EUR
|4.945,00 EUR
|115 EUR
|3.220,00 EUR
|115 EUR
|9.430,00 EUR
|115 EUR
|11.615,00 EUR
|115 EUR
|12.650,00 EUR
|115 EUR
|13.110,00 EUR
|115 EUR
|2.415,00 EUR
|115 EUR
|1.380,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|7.935,00 EUR
|115 EUR
|11.500,00 EUR
|115 EUR
|11.845,00 EUR
|115 EUR
|11.270,00 EUR
|115 EUR
|11.615,00 EUR
|115 EUR
|3.105,00 EUR
|115 EUR
|8.970,00 EUR
|115 EUR
|11.960,00 EUR
|115 EUR
|12.190,00 EUR
|115 EUR
|6.900,00 EUR
|115 EUR
|4.600,00 EUR
|115 EUR
|920,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|230,00 EUR
|115 EUR
|5.175,00 EUR
|115 EUR
|4.830,00 EUR
|115 EUR
|8.165,00 EUR
|115 EUR
|1.955,00 EUR
|115 EUR
|4.715,00 EUR
|115 EUR
|1.610,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|10.120,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|11.960,00 EUR
|115 EUR
|7.590,00 EUR
|115 EUR
|5.520,00 EUR
|115 EUR
|12.420,00 EUR
|115 EUR
|12.995,00 EUR
|114,9 EUR
|574,50 EUR
|115 EUR
|12.420,00 EUR
|115 EUR
|1.380,00 EUR
|115 EUR
|10.350,00 EUR
|115 EUR
|4.025,00 EUR
|115 EUR
|8.740,00 EUR
|115 EUR
|12.995,00 EUR
|115 EUR
|1.265,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|8.050,00 EUR
|115 EUR
|11.385,00 EUR
|115 EUR
|11.500,00 EUR
|115 EUR
|11.615,00 EUR
|115 EUR
|6.900,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|5.175,00 EUR
|115 EUR
|575,00 EUR
|115 EUR
|11.040,00 EUR
|114,9 EUR
|10.226,10 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|10.695,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|10.465,00 EUR
|115 EUR
|5.865,00 EUR
|115 EUR
|5.865,00 EUR
|115 EUR
|575,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|1.150,00 EUR
|115 EUR
|9.200,00 EUR
|115 EUR
|3.450,00 EUR
|115 EUR
|1.265,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|920,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|5.290,00 EUR
|115 EUR
|1.035,00 EUR
|115 EUR
|7.245,00 EUR
|115 EUR
|345,00 EUR
|115 EUR
|920,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|115,00 EUR
|115 EUR
|3.565,00 EUR
|115 EUR
|5.290,00 EUR
|115 EUR
|2.645,00 EUR
|115 EUR
|1.380,00 EUR
|115 EUR
|3.220,00 EUR
|115 EUR
|1.955,00 EUR
|115 EUR
|11.040,00 EUR
|115 EUR
|5.175,00 EUR
|115 EUR
|7.820,00 EUR
|115 EUR
|12.190,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|8.510,00 EUR
|115 EUR
|3.335,00 EUR
|115 EUR
|7.935,00 EUR
|115 EUR
|3.910,00 EUR
|115 EUR
|3.335,00 EUR
|114,9 EUR
|2.527,80 EUR
|115 EUR
|8.970,00 EUR
|115 EUR
|13.110,00 EUR
|115 EUR
|3.335,00 EUR
|115 EUR
|7.475,00 EUR
|115 EUR
|920,00 EUR
|115 EUR
|3.450,00 EUR
|115 EUR
|5.290,00 EUR
|115 EUR
|1.495,00 EUR
|115 EUR
|1.265,00 EUR
|115 EUR
|575,00 EUR
|115 EUR
|3.910,00 EUR
|114,9 EUR
|16.660,50 EUR
|114,9 EUR
|3.332,10 EUR
|114,8 EUR
|6.773,20 EUR
|114,8 EUR
|4.592,00 EUR
|114,8 EUR
|3.444,00 EUR
|114,8 EUR
|2.870,00 EUR
|114,8 EUR
|2.870,00 EUR
|114,5 EUR
|6.641,00 EUR
|114,3 EUR
|2.171,70 EUR
|114,3 EUR
|685,80 EUR
|114,3 EUR
|23.431,50 EUR
|114,3 EUR
|6.400,80 EUR
|114,3 EUR
|6.858,00 EUR
|114,2 EUR
|5.595,80 EUR
|114,5 EUR
|3.435,00 EUR
|114,5 EUR
|572,50 EUR
|114,6 EUR
|4.469,40 EUR
|114,6 EUR
|4.354,80 EUR
|114,5 EUR
|6.068,50 EUR
|114,6 EUR
|2.521,20 EUR
|114,6 EUR
|1.604,40 EUR
|114,6 EUR
|18.336,00 EUR
|114,6 EUR
|40.224,60 EUR
|114,6 EUR
|6.073,80 EUR
|114,6 EUR
|687,60 EUR
|114,9 EUR
|6.549,30 EUR
|115 EUR
|2.875,00 EUR
|115 EUR
|2.300,00 EUR
|115 EUR
|2.070,00 EUR
|115 EUR
|9.775,00 EUR
|115 EUR
|1.955,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|114,8986 EUR
|1.514.133,8000 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News