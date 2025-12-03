XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 10:25:25

EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

03.12.2025 / 10:24 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: AOB Invest GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Andreas F.J.
Last name(s): Obereder
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005104400

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
114 EUR 2,964.00 EUR
114 EUR 11,058.00 EUR
114 EUR 7,410.00 EUR
114 EUR 5,586.00 EUR
114 EUR 5,586.00 EUR
114 EUR 5,586.00 EUR
114.4 EUR 6,063.20 EUR
115 EUR 5,635.00 EUR
115 EUR 5,980.00 EUR
115 EUR 11,730.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 10,580.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 5,750.00 EUR
115 EUR 5,750.00 EUR
115 EUR 5,635.00 EUR
115 EUR 1,380.00 EUR
115 EUR 5,750.00 EUR
115 EUR 575.00 EUR
115 EUR 12,765.00 EUR
115 EUR 11,500.00 EUR
115 EUR 11,500.00 EUR
115 EUR 10,120.00 EUR
115 EUR 1,725.00 EUR
115 EUR 230.00 EUR
115 EUR 1,265.00 EUR
115 EUR 11,155.00 EUR
115 EUR 12,535.00 EUR
115 EUR 11,385.00 EUR
115 EUR 11,960.00 EUR
115 EUR 11,960.00 EUR
115 EUR 1,725.00 EUR
115 EUR 9,085.00 EUR
115 EUR 5,750.00 EUR
115 EUR 3,105.00 EUR
115 EUR 1,150.00 EUR
115 EUR 1,840.00 EUR
115 EUR 10,810.00 EUR
115 EUR 11,730.00 EUR
115 EUR 11,270.00 EUR
115 EUR 1,380.00 EUR
115 EUR 9,430.00 EUR
115 EUR 12,075.00 EUR
115 EUR 11,615.00 EUR
115 EUR 2,645.00 EUR
115 EUR 3,450.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 3,105.00 EUR
115 EUR 3,220.00 EUR
115 EUR 2,415.00 EUR
115 EUR 920.00 EUR
115 EUR 2,990.00 EUR
115 EUR 9,890.00 EUR
115 EUR 805.00 EUR
115 EUR 3,680.00 EUR
115 EUR 3,220.00 EUR
115 EUR 3,105.00 EUR
115 EUR 1,955.00 EUR
115 EUR 5,635.00 EUR
115 EUR 2,875.00 EUR
115 EUR 690.00 EUR
115 EUR 2,530.00 EUR
115 EUR 920.00 EUR
114.8 EUR 11,709.60 EUR
114.6 EUR 10,772.40 EUR
114.4 EUR 11,440.00 EUR
114.2 EUR 6,052.60 EUR
114.2 EUR 1,370.40 EUR
114.4 EUR 5,491.20 EUR
114.4 EUR 800.80 EUR
114.4 EUR 4,690.40 EUR
114.5 EUR 5,954.00 EUR
114.7 EUR 6,767.30 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 8,050.00 EUR
115 EUR 11,385.00 EUR
115 EUR 2,760.00 EUR
115 EUR 1,610.00 EUR
115 EUR 2,875.00 EUR
115 EUR 230.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 4,025.00 EUR
115 EUR 4,485.00 EUR
115 EUR 10,925.00 EUR
115 EUR 7,360.00 EUR
115 EUR 11,615.00 EUR
115 EUR 4,485.00 EUR
115 EUR 460.00 EUR
115 EUR 2,185.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 5,290.00 EUR
115 EUR 2,990.00 EUR
115 EUR 10,120.00 EUR
115 EUR 12,765.00 EUR
115 EUR 11,040.00 EUR
115 EUR 11,270.00 EUR
115 EUR 11,155.00 EUR
115 EUR 3,450.00 EUR
115 EUR 12,190.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 2,875.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 230.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 230.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 3,450.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 3,220.00 EUR
115 EUR 11,845.00 EUR
115 EUR 11,040.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 690.00 EUR
115 EUR 805.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 230.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 460.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 5,750.00 EUR
115 EUR 4,830.00 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 9,315.00 EUR
115 EUR 2,530.00 EUR
115 EUR 1,725.00 EUR
115 EUR 1,725.00 EUR
115 EUR 2,070.00 EUR
115 EUR 3,910.00 EUR
115 EUR 2,530.00 EUR
115 EUR 230.00 EUR
115 EUR 5,750.00 EUR
115 EUR 4,025.00 EUR
115 EUR 11,155.00 EUR
115 EUR 11,500.00 EUR
115 EUR 12,190.00 EUR
115 EUR 5,405.00 EUR
115 EUR 7,705.00 EUR
115 EUR 6,325.00 EUR
115 EUR 4,945.00 EUR
115 EUR 3,220.00 EUR
115 EUR 9,430.00 EUR
115 EUR 11,615.00 EUR
115 EUR 12,650.00 EUR
115 EUR 13,110.00 EUR
115 EUR 2,415.00 EUR
115 EUR 1,380.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 7,935.00 EUR
115 EUR 11,500.00 EUR
115 EUR 11,845.00 EUR
115 EUR 11,270.00 EUR
115 EUR 11,615.00 EUR
115 EUR 3,105.00 EUR
115 EUR 8,970.00 EUR
115 EUR 11,960.00 EUR
115 EUR 12,190.00 EUR
115 EUR 6,900.00 EUR
115 EUR 4,600.00 EUR
115 EUR 920.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 1,150.00 EUR
115 EUR 230.00 EUR
115 EUR 5,175.00 EUR
115 EUR 4,830.00 EUR
115 EUR 8,165.00 EUR
115 EUR 1,955.00 EUR
115 EUR 4,715.00 EUR
115 EUR 1,610.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 10,120.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 11,960.00 EUR
115 EUR 7,590.00 EUR
115 EUR 5,520.00 EUR
115 EUR 12,420.00 EUR
115 EUR 12,995.00 EUR
114.9 EUR 574.50 EUR
115 EUR 12,420.00 EUR
115 EUR 1,380.00 EUR
115 EUR 10,350.00 EUR
115 EUR 4,025.00 EUR
115 EUR 8,740.00 EUR
115 EUR 12,995.00 EUR
115 EUR 1,265.00 EUR
115 EUR 1,035.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 8,050.00 EUR
115 EUR 11,385.00 EUR
115 EUR 11,500.00 EUR
115 EUR 11,615.00 EUR
115 EUR 6,900.00 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 5,175.00 EUR
115 EUR 575.00 EUR
115 EUR 11,040.00 EUR
114.9 EUR 10,226.10 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 10,695.00 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 10,465.00 EUR
115 EUR 5,865.00 EUR
115 EUR 5,865.00 EUR
115 EUR 575.00 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 1,150.00 EUR
115 EUR 9,200.00 EUR
115 EUR 3,450.00 EUR
115 EUR 1,265.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 920.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 5,290.00 EUR
115 EUR 1,035.00 EUR
115 EUR 7,245.00 EUR
115 EUR 345.00 EUR
115 EUR 920.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 115.00 EUR
115 EUR 3,565.00 EUR
115 EUR 5,290.00 EUR
115 EUR 2,645.00 EUR
115 EUR 1,380.00 EUR
115 EUR 3,220.00 EUR
115 EUR 1,955.00 EUR
115 EUR 11,040.00 EUR
115 EUR 5,175.00 EUR
115 EUR 7,820.00 EUR
115 EUR 12,190.00 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 8,510.00 EUR
115 EUR 3,335.00 EUR
115 EUR 7,935.00 EUR
115 EUR 3,910.00 EUR
115 EUR 3,335.00 EUR
114.9 EUR 2,527.80 EUR
115 EUR 8,970.00 EUR
115 EUR 13,110.00 EUR
115 EUR 3,335.00 EUR
115 EUR 7,475.00 EUR
115 EUR 920.00 EUR
115 EUR 3,450.00 EUR
115 EUR 5,290.00 EUR
115 EUR 1,495.00 EUR
115 EUR 1,265.00 EUR
115 EUR 575.00 EUR
115 EUR 3,910.00 EUR
114.9 EUR 16,660.50 EUR
114.9 EUR 3,332.10 EUR
114.8 EUR 6,773.20 EUR
114.8 EUR 4,592.00 EUR
114.8 EUR 3,444.00 EUR
114.8 EUR 2,870.00 EUR
114.8 EUR 2,870.00 EUR
114.5 EUR 6,641.00 EUR
114.3 EUR 2,171.70 EUR
114.3 EUR 685.80 EUR
114.3 EUR 23,431.50 EUR
114.3 EUR 6,400.80 EUR
114.3 EUR 6,858.00 EUR
114.2 EUR 5,595.80 EUR
114.5 EUR 3,435.00 EUR
114.5 EUR 572.50 EUR
114.6 EUR 4,469.40 EUR
114.6 EUR 4,354.80 EUR
114.5 EUR 6,068.50 EUR
114.6 EUR 2,521.20 EUR
114.6 EUR 1,604.40 EUR
114.6 EUR 18,336.00 EUR
114.6 EUR 40,224.60 EUR
114.6 EUR 6,073.80 EUR
114.6 EUR 687.60 EUR
114.9 EUR 6,549.30 EUR
115 EUR 2,875.00 EUR
115 EUR 2,300.00 EUR
115 EUR 2,070.00 EUR
115 EUR 9,775.00 EUR
115 EUR 1,955.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
114.8986 EUR 1,514,133.8000 EUR

e) Date of the transaction
02/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


03.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Germany
Internet: www.atoss.com



 
End of News EQS News Service




102188  03.12.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ATOSS Software AGmehr Nachrichten