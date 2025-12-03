Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent fester bei 3 558,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 558,463 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3 554,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 546,97 Punkten am Vortag.

Bei 3 546,56 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 590,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0,588 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 630,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 614,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 467,86 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 3,54 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,37 Prozent auf 36,42 EUR), SMA Solar (+ 5,41 Prozent auf 35,06 EUR), Sartorius vz (+ 4,23 Prozent auf 258,70 EUR), ATOSS Software (+ 2,95 Prozent auf 118,60 EUR) und Infineon (+ 2,70 Prozent auf 36,75 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-1,99 Prozent auf 93,75 EUR), QIAGEN (-1,20 Prozent auf 39,92 EUR), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 27,20 EUR), Kontron (-1,05 Prozent auf 22,52 EUR) und EVOTEC SE (-1,01 Prozent auf 5,51 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 968 283 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,851 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

