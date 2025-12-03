Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|TecDAX im Fokus
|
03.12.2025 17:59:20
Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen
Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent fester bei 3 558,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 558,463 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3 554,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 546,97 Punkten am Vortag.
Bei 3 546,56 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 590,33 Punkten den höchsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0,588 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 630,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 614,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 467,86 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 3,54 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,37 Prozent auf 36,42 EUR), SMA Solar (+ 5,41 Prozent auf 35,06 EUR), Sartorius vz (+ 4,23 Prozent auf 258,70 EUR), ATOSS Software (+ 2,95 Prozent auf 118,60 EUR) und Infineon (+ 2,70 Prozent auf 36,75 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-1,99 Prozent auf 93,75 EUR), QIAGEN (-1,20 Prozent auf 39,92 EUR), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 27,20 EUR), Kontron (-1,05 Prozent auf 22,52 EUR) und EVOTEC SE (-1,01 Prozent auf 5,51 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 968 283 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,851 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu freenet AGmehr Analysen
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|118,20
|-0,34%
|Deutsche Telekom AG
|27,44
|0,70%
|EVOTEC SE
|5,56
|1,31%
|freenet AG
|28,10
|0,64%
|Infineon AG
|36,44
|-2,08%
|Kontron
|22,72
|0,53%
|Nemetschek SE
|94,10
|0,00%
|QIAGEN N.V.
|40,32
|0,99%
|SAP SE
|211,55
|1,34%
|Sartorius AG Vz.
|254,20
|-1,63%
|Siemens Healthineers AG
|42,52
|0,33%
|SMA Solar AG
|36,14
|3,67%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|36,72
|0,71%
|TeamViewer
|5,57
|0,82%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 582,34
|0,73%
