TecDAX im Fokus 03.12.2025 17:59:20

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Zuschlägen

So performte der TecDAX am dritten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent fester bei 3 558,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 558,463 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3 554,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 546,97 Punkten am Vortag.

Bei 3 546,56 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 590,33 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 0,588 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 630,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.09.2025, stand der TecDAX noch bei 3 614,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 467,86 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 3,54 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,37 Prozent auf 36,42 EUR), SMA Solar (+ 5,41 Prozent auf 35,06 EUR), Sartorius vz (+ 4,23 Prozent auf 258,70 EUR), ATOSS Software (+ 2,95 Prozent auf 118,60 EUR) und Infineon (+ 2,70 Prozent auf 36,75 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-1,99 Prozent auf 93,75 EUR), QIAGEN (-1,20 Prozent auf 39,92 EUR), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 27,20 EUR), Kontron (-1,05 Prozent auf 22,52 EUR) und EVOTEC SE (-1,01 Prozent auf 5,51 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 968 283 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,851 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

10.11.25 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
06.11.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.10.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
